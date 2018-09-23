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22 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:15
22 düzensiz göçmen yakalandı

Huzur ve güven uygulaması yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzla mevkisindeki metruk binada düzensiz göçmenlerin olduğu istihbaratına ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu öne sürülen M.A.S. de gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:15
  1. Balıkesir
  2. düzensiz göçmen
  3. KAÇAK

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