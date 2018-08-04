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2018 POMEM PÖH alımları ne zaman POMEM akedemik personel alım POMEM mülakat sonuçları açıklandı

Son dakika 22. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Pomem 22. dönem mülakat sonuçları http://sonuc.pa.edu.tr/ üzerinden erişime açıldı. 23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayının alınacağı açıklandı. Peki POMEM PÖH alımları ne zaman ve PÖH alım şartları neler? Süleyman Soylu yeni dönem POMEM alımlarının KPSS lisans sınavından sonra yapılacağını duyurmuştu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:42
2018 POMEM PÖH alımları ne zaman POMEM akedemik personel alım POMEM mülakat sonuçları açıklandı

Son dakika 22. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Pomem 22. dönem mülakat sonuçları http://sonuc.pa.edu.tr/ üzerinden erişime açıldı.  23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayının alınacağı açıklandı. Peki POMEM PÖH alımları ne zamanve PÖH alım şartları neler? Süleyman Soylu yeni dönem POMEM alımlarının KPSS lisans sınavından sonra yapılacağını duyurmuştu.

22. DÖNEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni bir ilan yayımlandı ve 10 farklı pozisyonda akademik personel alımı yapılacağına yer verildi. Müracaat formu, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır.) Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde aday sadece bir lisansüstü programa başvuru yapabilir.

- Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hariç),

- Emniyet Hizmetleri Sınıfı için biriminden alacağı görev belgesi,

- Bir (1) adet kırmızı yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,

- 50 TL Başvuru Ücretinin yatırıldığına dair dekont" olarak ifade edildi.

 

 

Bakanı Süleyman Soylu, 23. Dönem POMEM ile ilgili uzun süredir merak edilen sorunun yanıtını verdi. 2018 yılında 23. dönem polis (POMEM) başvurusu bekleyen adaylara müjde hükümetten geldi. Yapılan açıklamada 23. dönem polis alım sayısı ve tarihleri de belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polis alımlarını ne zaman yapacak? 23. dönem PÖH alımları yapılacak mı? İşte detaylar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Amirleri Eğitim Merkezi mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında: "23. dönem PAEM’lerde eğitim görmek üzere üniversite mezunu 10 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için ise 2018 Temmuz ayında ilana çıkılacaktır. Eğitimlere Eylül ayında başlanacak ve Aralık ayında bu eğitim süreci de tamamlanacaktır. Yani 13 bin şimdi aldık, 10 bin alıyoruz, 10 daha alacağız. PAEM'de 4. dönem için de sivil üniversite mezunu 2 bin 200 komiser adayı öğrenci adayı daha alınacaktır. Bunların eğitimine de Ekim ayında başlanacak ve 2019 yılı Eylül ayında eğitimleri tamamlanacaktır. 2018-2020 arasında Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmek üzere lise mezunu toplam 2 bin 500 öğrenci alımı için de ilana çıkılacaktır." Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi.

POMEM PÖH İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere POMEM'lere başvuru yapacak adaylardan,

 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 c) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar),

 ç) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

 PÖH yaş şartı kaçtır?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olanlar Polis Özel Harekat başvurusunda bulunabilirler. 2017 PÖH Yaş Şartı: 31 Aralık 1990 ve sonrasında doğanlar, 18 yaşını tamamlamış olmak şartıyla Polis Özel Harekat alımlarına başvurabilirler.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:42
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YORUM YAZ

  • ibrahimibrahim9 gün önce
    Yaş sarti esnetilecek aciklamasi yapilmisti sanirim!En az 30 olmasini bekleyen binlerce gönüllü pöh adayı var
  • Turan bulutTuran bulut1 gün önce
    KPSS ŞARTSIZ PÖH ALIMI BEKLİYORUZ SAYIN BAKANIM
  • sevilsevil1 ay önce
    bayan pöh alımı olmuyor mu ?
  • furkanfurkan1 ay önce
    lise düzeyi pöh alımı istiyoruz kpss sartsız askerlik sartsız
  • RıfatRıfat10 gün önce
    2018 Yılında da lise mezunu 20-25 yaş aralığında binlerce kişi bir an önce müjdeli haberi bekliyorlar.Saygılarımızla
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