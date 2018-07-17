POMEM Polis Akademisi Başkanlığı 22. Dönem polis mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı

22. dönem POMEM için başvurular 30 Mart 2018 tarihinde sona ermişti. Lisans ve önlisans mezunu 10 bin polisin alınacağı süreçte seçme sınavları ve mülakatlar 30 Haziran tarihinde tamamlanmıştı. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 22. dönem POMEM sonuçları belli oldu mu? 22. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruların cevabı için gözler Polis Akademisi Başkanlığı’na çevrilmiş durumda. Zira 22. Dönem POMEM polis alım sınav sonuçları pa.edu.tr üzerinden açıklanacak.

İçişleri Bakanlığı nezninde Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde polis olmak isteyen polis adaylarının gözü kulağı son dakika gelecek 22. Dönem POMEM polis mülakat sonuçlarına çevrildi. 22. dönem POMEM için başvurular 30 Mart 2018 tarihinde sona ermişti. Lisans ve önlisans mezunu 10 bin polisin alınacağı süreçte seçme sınavları ve mülakatlar da 30 Haziran’da tamamlanmıştı. 22. Dönem Pomem polis alımları için tüm süreçleri geride bırakan adaylar son dakika mülakat sonuçlarının açıklanacağı anı beklemeye başladı. PMYO 22. Dönem POMEM yeni polis alımı ilanı mülakat sınav sonuçları, EGM son dakika POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı mülakat sonuçları,22. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 22. dönem POMEM sonuçları belli oldu mu? Haberlerine odaklanmış durumda. Polis Akedemisi Başkanlığı 22. dönem POMEM sonuçlarını pa.edu.tr internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuracak.

22. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21. döneme bakıldığı zaman mülakatların 10 Şubat'ta bittiği görülüyor. Mülakat bittikten 15 gün sonra, 25 Şubat'ta ise sonuçlar açıklanmıştı. Daha önceki alımlarda ise en geç açıklama tarihinin 1 ay olduğu görülüyor. Sonuçların 21. dönemle paralel şekilde, yaklaşık 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 22. dönem mülakatların 30 Haziran'da bittiğini de adaylara hatırlatmakta fayda var.