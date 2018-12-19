22 ayrı suçtan aranan firari suç makinesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, Antalya ve civarında ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği kurduğu tespit edilen Ş.D'nin Manavgat'ta olduğu tespit edildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Sahte kimlik taşıdığı tespit edilen Ş.D. gözaltına alındı.

Ş.D'nin evinde ve üzerinde yapılan aramada, banka kartlarını kopyalamakta kullanılan aparat, gizli kamera, manyetik şeritli kartlar, çok sayıda dijital materyal, tornavida, pense, lehim aleti ve falçata ele geçirildi.

İlk incelemelere göre, kartlardan üçünün manyetik şerit bilgilerinin değiştirildiği, başka banka ve müşteri bilgilerinin yüklendiği tespit edildi.

Adeta suç makinesi

Ş.D. hakkında, Bursa, Manavgat, Kocaeli, Gölcük, Kandıra, Körfez ve Tokat'ta 22 suçtan arama kaydının bulunduğu, bunlardan 14'ünün "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama", 7'sinin "basit yaralama", birinin ise cezaevi firariliğine ilişkin olduğu belirlendi.

Hakkında 25 yıl 9 ay 7 gün hapis, 8 bin 480 lira ise adli para cezası olduğu anlaşılan Ş.D, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.