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22 ayarlık gram altında karekod dönemi

Altındaki sahtekarlığın önüne geçmek için özel bir rafineri 22 ayarlık gram altınlara karekod bastı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:30
22 ayarlık gram altında karekod dönemi

Altındaki sahtekarlığın önüne geçmek için özel bir rafineri 22 ayarlık gram altınlara karekod bastı.Hem vatandaşın hem kuyumcunun sahte altın nedeniyle mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada telefona ya da bilgisayara indirilen bir uygulamayla altının tüm bilgilerine ulaşılabiliyor.



Günümüzde gelişen teknolojinin etkisi altın sektörüne de yansıdı. Altındaki sahtekarlığın önüne geçmek için özel bir rafineri 22 ayarlık gram altınlara karekod bastı. Hem vatandaşın hem kuyumcunun sahte altın nedeniyle mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada telefona ya da bilgisayara indirilen bir uygulamayla 22 ayar altının tüm bilgilerine ulaşılabiliyor. Telefona yüklenen uygulamaya vatandaşın satın aldığı altın gösterildiğinde altının, gramı, ayarı, üretim tarihi gibi tüm bilgilere ulaşabiliyor. Sistemle ilgili konuşan Finans Analisti İslam Memiş, uygulamanın hem kuyumcular hem vatandaşlar için önemine dikkat çekti. Memiş, uygulamanın tüm Türkiye’de kullanılması gerektiğini belirtirken darphane üretiminde de uygulanmasını istediğini belirtti.



“Satın almış olduğunuz gram altını birebir doğruluyor”


Altında karekod döneminin hem vatandaşlar hem kuyumcular için önemli olduğunu ifade den Finans Analisti İslam Memiş, “Teknoloji ilerledikçe, kalpazanlar da artık sahte altın üretiminde hem vatandaşın hem kuyumcunun canını ciddi anlamda yakıyordu. Artık sektörün bunun bir önlemini alması gerekiyordu. Özel bir rafinede artık karekodlu gram altın üretimine başladı. Bu sadece test amaçlı ama bütün kuyumcu esnaflarında vatandaşlarımız kolaylıkla bulabilir. Cep telefonumuza ya da bilgisayarımıza yüklediğimiz programla birlikte vatandaşlar artık satın almış oldukları gram altının bütün bilgilerini rahatlıkla görebilecek. Altınınızın metalini, gramını, altın olup olmadığını, ayarını ve üretim tarihini net bir şekilde yazıyor. Satın almış olduğunuz gram altını birebir doğruluyor” dedi.



“Darphane üretimde de bu uygulamayı istiyoruz”


Daprhane üretiminde de karekod sisteminin kullanılmasını isteyen Memiş, “Bu özel bir rafinerinin yapmış olduğu uygulama biz bütün Türkiye’de kuyumcu esnaflarının kullanmasını tavsiye diyoruz. Buradaki maksat kalpazanlığın önüne geçmek diğer yandan da vatandaşı aklındaki soru işaretlerini tamamen kaldırmak. Biz darphane üretimde de bu uygulamayı istiyoruz. Şüphelendiğimiz altınları mecburen kesmek zorundayız, kestiğimiz zaman hurdaya atıyoruz. Buda kayba neden oluyor. Böyle bir uygulama olursa olumlu olur. Biz bunu sonuna kadar deniyoruz. Temkinli müşterilerimize hemen veriyoruz, aşırıyorlar, memnun kalıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:30
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