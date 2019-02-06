İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Azerbaycan'ın enerji potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesi için kardeş ülke Türkiye ile beraber çalışmaya hazır olduklarını belirterek, "Türkiye'nin bizim enerji planlarımızda özel bir yeri vardır. İlişkilerimizde dostluk ve kardeşlik anlayışı hakimdir." dedi.

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen "22. Avrasya Ekonomi Zirvesi" kapsamında "Teknolojinin Gelişimi ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Şahbazov, enerji sektöründeki dijitalleşmeyi ele alan bir konuşma gerçekleştirdi.

Enerji sektöründe dijitalleşmenin büyük potansiyel barındırdığını dile getiren Şahbazov, endüstri 4.0 dönüşümü ve dijital dönüşüm söz konusu olduğunda sadece ekonomik faktörlerden bahsetmenin doğru olmadığını, petrol fiyatlarındaki dalgalanma gibi sorunların çözümü noktasında da dijitalleşmenin önem arz ettiğini söyledi.

Şahbazov, petrol piyasasındaki fiyatların ciddi şekilde dalgalandığını kaydederek, ABD'de kaya gazının üretiliyor ve diğer kaynakların ortaya çıkartılıyor olmasının petrolün alışılagelmiş değerini azalttığını anlattı.

Petrol arama ve üretiminde dijitalleşmenin getirdiği faydalardan bahseden Şahbazov, "Enerji sektöründe dijitalleşmenin hayata geçirilmesi petrol üretimini yüzde 7 artırıyor, operasyonel faaliyetleri yüzde 25 azaltıyor, değerlendirebilir kaynakların potansiyelini yüzde 35 artırıyor." diye konuştu.

Şahbazov, bölgenin enerji kavşağı haline gelen Azerbaycan'ın kendi gaz ve petrol potansiyelini değerlendirirken uluslararası enerji oyuncuları ile de gücünü birleştirdiğini aktardı.

Azerbaycan'ın petrol ve gaz rezervlerinden bahseden Şahbazov, dünyanın en büyük petrol sahalarından birkaçına sahip olduklarını, geçen yıllar içerisinde 1,5 milyar varillik petrol ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şahbazov, "Azerbaycan'ın enerji potansiyelinin tam olarak değerlendirilmesi için kardeş ülke Türkiye ile beraber çalışmaya hazırız. Türkiye'nin bizim enerji planlarımızda özel bir yeri vardır. İlişkilerimizde dostluk ve kardeşlik anlayışı hakimdir." dedi.

İki ülke arasındaki kardeşliğin altını çizen Şahbazov, sadece enerji sektöründe iş birliği yapmadıklarını karşılıklı güven ve dostluk anlayışıyla birçok alanda iş birliğine gittiklerini anlattı.





- "Sorunların üstesinden hep beraber gelebiliriz"





Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, son dönemde dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlardan bahsederek, kalıcı çözümler üretmeleri gerektiğini söyledi.



Bugün dünyanın karşılaştığı problemlerin tek bir kişi tarafından çözülemeyeceğini dile getiren Bratusek, "Ekip olmamız, beraber hareket etmemiz gerekiyor. Slovenya ve dünyayı daha iyi yapmak için hepimiz buradayız." dedi.

SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, dünyanın enerjiyi artık daha verimli kullandığını belirterek, GSMH'nin enerji tüketiminden daha hızlı arttığını söyledi. Dünyanın enerji verimliliğinde iyiye gittiğini dile getiren Lecompte, şehirlerde yaşayan insan sayısı 2040'a kadar 2 milyar artacağını, endüstrinin daha fazla enerji kullanacağını, petrokimya sektörünün büyüyeceğini aktardı.

LeCompte, 2040'a kadar en hızlı artışın ortalama yüzde 7'nin üzerinde olmak üzere yenilenebilir enerjide olacağını kaydederek, bu rakamın doğalgazda yüzde 6'larda bulunacağını söyledi.

Türkiye'de yenilenebilir enerjide ilerleme hızının çok iyi olduğunu dile getiren LeCompte, "Kullanılan toplam elektriğin yüzde 10'u yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Hidroelektriği dahil etmiyorum. Sadece rüzgar, güneş gibi kaynakları dahil ediyorum. Ancak enerji verimliliğinde hala gerideyiz almamız gereken çok yol var." dedi.





- "Türkiye'de OSB'lerde 50 binden fazla fabrika ve tesis üretim yapıyor"





Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, küresel refahın artırılmasının ve artan refahın adil bir şekilde dağıtılmasının öneminden bahsederek, Türkiye'nin de küresel refahın ve barışın artması için her anlamda mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin sanayi geçmişinden bahseden Kütükcü, 1990'lı yıllara kadar ülke ekonomisinin dışarıya kapalı olduğunu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal sayesinde ekonominin dışa açık hale geldiğini anlattı.

Kütükcü, Türkiye'nin dünyanın 17'nci, Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisi olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"70 binin üzerindeki firmamız üretim ve ihracat gerçekleştiriyor, dünya ile rekabet edip 'küresel ticarette ben de varım' diyor. Ülkemizin bu başarısında Türkiye'nin üretim üssü olan OSB'lerin payı çok büyüktür. Türkiye'nin 80 vilayetinde, ilçelerinde hatta köylerinde gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken çevreyi de maksimum düzeyde koruyoruz."

Kütükcü, ülke genelinde 327 OSB olduğunu, bunların 234'ünün faal olduğunu ve üretim gerçekleştiğini belirterek, "93 OSB ise henüz kuruluş aşamasında. 50 binin üzerinde fabrika ve tesis üretim gerçekleştiriyor. 1 milyon 800 bin insana doğrudan istihdam sağlıyoruz. " dedi.



