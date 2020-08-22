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Korona Virüs 22 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

22 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 102 oldu. 1309 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 257 bin 32'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:17:00 - 2020-08-22 20:25:06
22 Ağustos koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ağustos "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 22 artarak 6 bin 102'ye yükseldi. 1309 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 257 bin 31'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 801 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 236 bin 370 oldu. Son 24 saatte 93 bin 7 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı 762, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.

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