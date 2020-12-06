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Yaşam 21. yüzyılın insanlık ayıbı! 58 yaşındaki evsiz adam AŞTİ'de yatıyor
Yaşam

21. yüzyılın insanlık ayıbı! 58 yaşındaki evsiz adam AŞTİ'de yatıyor

Geceleri Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ)'de yatıp, gündüzleri de Kızılay Karanfil Caddesi'nde karnını doyurmaya çalışan 58 yaşındaki Mahmut Sezai Canbaz'ın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 19:54:00 -

Ankara Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ), evsizlerin mekanı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin başkentinde binlerce yolcunun arasında gecelerini AŞTİ'de geçirenlerden birisi de 58 yaşındaki Mahmut Yıldırım.

'Ölmeden bir evim olsun istiyorum'

Yıldırım'ı farkeden bir Yeni Akit okuru onunla yaptığı sohbeti kayıt altına alarak yeniakit.com.tr ihbar hattına gönderdi. Video kaydında yaşam koşullarını anlatan 58 yaşındaki yaşlı adam yetkililere şöyle seslendi: "Ölmeden bir evim olsun istiyorum."

'Esnafın yardımı ile karnımı doyuruyorum'

Geceleri AŞTİ'de uyuduğunu anlatan 58 yaşındaki Yıldırım, "Gündüzleri buraya geliyorum. (Karanfil Caddesi'nde olduğunu video çekilirken öğrendi) Sağolsun esnaf arkadaşlar yemek veriyorlar. Onların verdikleri ile karnımı doyuruyorum." diye konuştu.

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