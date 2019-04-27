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21 yıldır sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı iddiasıyla dava açıldı

Zonguldak’ta müdür olarak atandığı ortaokulda hizmetli ile yaşadığı tartışma nedeniyle okula gelen müfettişin yaptığı inceleme sonucunda sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan İsmail Y.

27 Nisan 2019 Cumartesi 14:00
21 yıldır sahte diploma ile öğretmenlik yaptığı iddiasıyla dava açıldı

Zonguldak’ta müdür olarak atandığı ortaokulda hizmetli ile yaşadığı tartışma nedeniyle okula gelen müfettişin yaptığı inceleme sonucunda sahte diplomayla 21 yıldır öğretmenlik yaptığı ortaya çıkan İsmail Y. (52) hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla dava açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 21 yıldır memuriyetten kazandığı parayı talep etti.


Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Kozlu ilçesi Kılıç Ortaokulunda müdür olarak görev yapan İsmail Y. ile hizmetli kadrosundaki personel arasında çıkan tartışmanın ardından okula gelen İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri inceleme yaptı. İsmail Y.’nin diplomasındaki mezun olduğu tarih ile diğer evraklardaki mezuniyet tarihinde farklılıklar tespit eden müfettişler, İsmail Y.’den mezun olduğunu iddia ettiği Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden diplomanın aslını talep etti. Üniversite ise bahse konu öğrencinin kayıtlarında bulunmadığını belirten yazı iletti.



Herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştiği bilgisi bulunamadı


Diplomanın sahte olduğunu tespit eden müfettişler, İsmail Y.’yi açığa alarak Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulundu. Savcılık, 1988 yılında mezun olduğunu iddia eden İsmail Y.’nin diplomasının sahte olduğunu, diploma kütük defterinde de kayıtlı olmadığını, ÖSYM’den 1988 yılında herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştiğinin bilgisinin bulunmadığını tespit etti.


Bunun üzerine ifadesi alınan İsmail Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ ve ’nitelikli dolandırıcılık’ iddiasıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Y., avukatı ve şikayetçi olarak Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkemede ifade veren İsmail Y., suçlamaları kabul etmedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin diplomasının sahte olmadığını iddia ederek, "Hiç üniversiteye gitmemiş birinin bu kadar teşekkür belgesi almış olması mümkün olamaz. Okuduğu sınıf arkadaşlarını isim isim bile vermiş. Biz de mahkemeye tanık olarak sınıf arkadaşlarını sunacağız" dedi.



Bakanlık 21 yıl boyunca kazandığı parayı talep etti


Duruşma ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, İsmail Y.’nin 21 boyunca memuriyetten kazandığı parayı da talep etti. İsmail Y.’nin yasal faiziyle birlikte yaklaşık 750 bin lirayı bulduğu öğrenilen parayı ödemeyince Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açıldı. Tazminat davasının da devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 14:00
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