0553 313 94 23

21 yıl sonra çiçek açtı

Beylikdüzü'nde, ömrü boyunca sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisinin çiçek açması görenleri şaşırttı

19 Temmuz 2019 Cuma 15:25
21 yıl sonra çiçek açtı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde ömrü boyunca bir kez çiçeklenen ve bundan sonra kuruyan agave bitkisi, 21 yıl sonra çiçek açtı.

Beylikdüzü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Mahallesi'ndeki bir sitenin sakinleri, bahçedeki 8 agave bitkisinden birinin açtığını Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bildirdi.

Belediye ekipleri, bitkinin bulunduğu noktada inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlar, çiçek açan agave bitkisine ilgi gösterdi.

Peyzaj Mimarı Nesrin Ergün, 1,5 ile 2,5 metre arasında yüksekliği olabilen bitkinin ömrü boyunca bütün yapraklarındaki besinlerini sadece bir çiçek açabilmek için biriktirdiğini belirtti.

"Sabır bitkisi" ve "yüzyıl bitkisi" olarak da bilinen ve Türkiye'de genellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde görülen bitkinin Beylikdüzü'nde de uygun iklim koşullarını bulduğu için yetiştiğini anlatan Ergün, "Site görevlisinden 20 ya da 21 yıl önce bu bitkinin buraya dikildiği öğrendik ve bitkimiz çiçeğini açarak ömrünü tamamlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Ana vatanının Meksika olduğu bilinen agave bitkisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:25
  1. Agave bitkisi
  2. Beylikdüzü Belediyesi
  3. Çiçek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Turhan: "FSM Köprüsü’nü Kurban Bayramı öncesi İstanbulluların hizmetine açacağız"
    1. Bakan Turhan: "FSM Köprüsü’nü Kurban..
    2. Bursaspor’un takım otobüsü geri alındı
    3. İstanbulHavalimanı havadan..
    4. Van YYÜ’de "15 Temmuz Milli Birlik..
    5. Münir Karaloğlu: Korkut Camisi restore..
    6. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    7. Trump’ın Somali asıllı Müslüman..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve..
    9. İtalya’da hükümet krizinin eşiğinden..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halkına..
    11. Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre..
    12. Gana'da maden ocağında göçük: 12 ölü
    13. 21 yıl sonra çiçek açtı
    14. VASKİ’de iş sağlığı ve güvenliği..
    15. THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı
    16. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ülken’den..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de..
    18. Akıncı'dan "20 Temmuz Barış ve..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce’de..
    20. Bingöl’de ’Uyuşturucuyla Mücadele’..
    21. HDP'li Diyarbakır Büyükşehir..
    22. Rusya'dan Türkiye'ye F-35 yaptırımı..
    23. ŞEGEM, geleceğin satranç ustalarını..
    24. Ordu'da motosiklet devrildi: 1 ölü
    25. Estiva’dan Nilüfer personeline yüzde..
    26. Koç Üniversitesi ücretleri taban..
    27. Köyde yangın çıktı, bazı ağaçlar zarar..
    28. AK Partili İyimaya: Milletvekillerinin..
    29. Trabzonspor "gri" formasını tanıttı
    30. Anket sonuçları açıklandı! İşte Ahmet..
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!