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21 yaşındaki üniversiteli gençten kahreden haber!

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeyen çalışırken otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencilerinden biri hayatını kaybetti.

03 Ocak 2019 Perşembe 00:19
21 yaşındaki üniversiteli gençten kahreden haber!

Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 02 LE 251 plakalı otomobil, Adıyaman Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Elif Dağdelen (21) ile Emine Şevval Aytemir’e (27) çarptı.

Kazada yaralanan öğrenciler olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Eli Dağdelen yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emine Şevval Aytemir’in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.D. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 00:19
  1. Adıyaman
  2. Elif Dağdelen

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