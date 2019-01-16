21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı beşinci oldu





ANKARA (AA) - 21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya'da düzenlenen Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda beşincilik elde etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Viyana'daki şampiyonanın grup maçlarında Rusya'yı 2-1 yenerken, İtalya ve Polonya'ya ise 3-2'lik skorlarla yenildi.

Bu sonuçların ardından play-out grubuna kalan Türkiye, Belarus ve Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Ay-yıldızlılar, play-out grubunda Belarus'a 4-3, Hırvatistan'a da 9-3 üstünlük sağlayarak organizasyonu beşinci sırada tamamladı.