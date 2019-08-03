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21. Uluslararası Beşkaza Yaylaları Yörük Türkmen Şöleni

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 21.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:33
21. Uluslararası Beşkaza Yaylaları Yörük Türkmen Şöleni

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 21. Uluslararası Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni düzenlendi.


Boğalar Mahallesi’nde düzenlenen şölene, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ile protokol üyeleri vebirçok ilden Yörük Türkmen Dernek başkanları çok sayıda vatandaş katıldı. Türk Dünyasında Birlik temasıyla düzenlenen şölende, temsili Yörük göçü yapıldı. Deve ve atlarla Yörüklerin gerçekleştirdiği göç sırasında ilginç görüntüler oluştu. Beşkaza Yaylaları Boğalar 21. Yörük Türkmen Kültür Şöleninde Yörüklerin gelin alma töreni de canlandırıldı.


Yaylaya yapılan temsili göç ile birlikte burada çadırlar kuruldu. Çadır kurma işlemi sırasında Türküler söylendi. Bu arada gelin alma töreni için temsili gelin giydirilip duvak takıldı. Damat ise at ve develerle oyun havaları eşliğinde geldi. Gelinin alınması sırasında kız ve damat aileleri arasında ilginç diyaloglar oluştu. Temsili olarak gelin alma merasimi ardından, Özbekistan, Kırım, Kosova, Türkmenistan’dan gelen ekipler, halk oyunları gösterisi yaptı. Şölene gelen vatandaşlar, çadırlarda sergilenen Yörüklerin kullandığı eşyaları gün boyu inceleme fırsatı buldu.


Şölende konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Cumhuriyetimizin Kurucusu, İstiklal savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerini tarih kaydetmiş. “Yörükler Türk milletinin çalışkan ve üretken evlatlarıdır. Babam Ali Rıza Efendi yerli olarak Selaniklidir. Kendileri Yörük sülalesinden gelir. Annem her zaman Yörük olmaktan iftihar ederdi.Oğuz Atanın evlatları, Birliğimizin, dirliğimizin, geleceğimizin teminatı kardeşlerim, yaptırdığınız şüheda pınarı’nın üzerine büyük bir tarih şuuru ile bize ait üç kadim sembolü nakşetmişsiniz. O sembollerden Çift Başlı Kartal, Selçukluyu, Üç Hilal Osmanlı’yı, Ayyıldız ise Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil ediyor” diye konuştu.


Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ise, etkinliğin 21’incisini düzenledikleri için mutlu olduğunu ifade etti. Şölenle Türk dünyasının bir araya geldiğini belirten Otgöz, "Şenliği ilerleyen yıllarda daha uzun süreye yaymayı planlıyoruz. Böylece bir panayır havası yaratacağız. Şölenle kültüler arası paylaşım sağlanıyor. Önemli olan kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:33
  1. kültür
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