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21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü kutlandı

Bulgaristan'da “21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı.

22 Şubat 2019 Cuma 00:20
21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü kutlandı

Bulgaristan'da “21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkent Sofya’da faaliyet gösteren Kültürel Etkileşim Derneğinin (KED) Ramada otelinde düzenlediği etkinlikte şiirler okundu, dans ve müzikli sunumlar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğinin desteğiyle farklı yaş gruplarından çocuklar ve gençler ana dilde konuşma ve eğitimin önemi anlattılar.

“Ana dilde okuma ve yazma sizce neden önemlidir” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren gençlere ödülleri verildi. Bulgaristan’ın sevilen sanatçısı Silvia Katsarova da seslendirdiği Türkçe ve Bulgarca şarkılarla etkinliğe renk kattı.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan’da ana dil öğreniminin anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak soydaşların bu hakkının kullanımında pratikte yaşanan zorlukların aşılmasını temenni ettiklerini ve bu yönde Bulgaristan makamlarıyla iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Ana dilini yazmayı ve okumayı layıkıyla öğrenemeyen çocukların ülkenin resmi dilini öğrenmelerinin de zor olduğuna ve bunun aidiyet bağlarını da olumsuz etkileyebildiğine dikkati çeken Büyükelçi Ulusoy, birlikte yaşama kültürü açısından ana dil öğreniminin önemini vurguladı.

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe şehrinde ise Uluslararası Ana Dil Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 36 dilde klasik edebiyat eserlerinden alıntılar okundu.

Nüfusu 7 milyona yakın olan Bulgaristan’da 680 bini aşkın Türk yaşıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 00:20
  1. Bulgaristan
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