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Korona Virüs 21 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

21 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 19:34:00 -
21 Şubat koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın."

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