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Korona Virüs 21 Şubat korona tablosu | Koronavirüs günlük vaka sayısı
Korona Virüs

21 Şubat korona tablosu | Koronavirüs günlük vaka sayısı

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınında güncel vaka sayısı sık sık araştırılıyor. Pek çok kişi bugün yani 21 Şubat Pazartesi günü kaç yeni vaka kaydedildiğini araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç vaka var? Koronavirüs vaka sayısı bugün!

Yeniakit Publisher
2022-02-21 19:35:00 -
21 Şubat korona tablosu | Koronavirüs günlük vaka sayısı

Omicron varyantı etkisiyle salgında rakamlar şubat ayı başında bir hayli arttı. Peki, bugün kaç yeni vaka var?

21 Şubat korona tablosu | Koronavirüs günlük vaka sayısı

Son 24 saatte 461.513 test yapıldı. 85.026 kişinin testi pozitif çıkarken 268 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın” paylaşımında bulundu.

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