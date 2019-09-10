0553 313 94 23

21. Siemens Opera Yarışması'nın kazananları belli oldu

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması'nda Uğur Atasoy birinci seçilirken, Sedef İlayda Büyükyörük ikinci, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncü, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu- Dereceye giren ilk 3 isim, Türkiye'yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek- Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis:- "Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak hem de Türkiye'nin sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmak bizim için ayrı bir gurur sebebi"

10 Eylül 2019 Salı 12:10
21. Siemens Opera Yarışması'nın kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Siemens Opera Yarışması'nı kazanan genç opera sanatçıları belli oldu.

Siemens Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından Türkiye'deki genç opera sanatçılarını dünya sahneleriyle tanıştırmak amacıyla "Yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka" sloganıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması'nın gala gecesi, dün Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk ve tek ulusal opera yarışmasını kazananların açıklandığı gala gecesinde, genç sanatçı Uğur Atasoy birincilik, Sedef İlayda Büyükyörük ikincilik, Ramazan Karaoğlanoğlu üçüncülük ödüllerini alırken, Melis Günerli de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Prof. Yekta Kara'nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması'nın jürisinde, Siemens Sanat Programı Artistik Direktörü Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Peter Spühler, Karlsruhe Müzik Okulu Direktör Yardımcısı Prof. Andrea Raabe yer aldı.

Ödüllerini alan genç sanatçılar, gala gecesinde sergiledikleri performanslarla davetlilerden büyük alkış topladı.

- Yurt dışında opera eğitimi alacaklar


Profesyonel ya da henüz kariyerinin başında olan genç opera sanatçılarının katıldığı yarışmanın kazananları, Türkiye'yi dünyanın önde gelen opera sahnelerinde temsil edecek. Bu imkanın yanı sıra sanatçılar, Siemens tarafından çeşitli ödüllere layık görüldü.

Yarışmayı birinci olarak tamamlayan Uğur Atasoy, Almanya'daki Karlsruhe Operası'nda bir yıllık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da 4 aylık Almanca dil eğitimi kazandı. Yarışmanın ikincisi Sedef İlayda Büyükyörük, Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi'nde 6 haftalık eğitim bursu ve Goethe-Institut İstanbul'da 2 aylık Almanca dil eğitimi alma şansı kazandı. Yarışmanın üçüncüsü Ramazan Karaoğlanoğlu ise 2 bin avro para ödülünün sahibi oldu.


- "Yarışmamızla Siemens'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere örnek olduk"


Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Siemens Türkiye'nin özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk alanında yaptığımız çalışmalarda da sanat çok önemli bir yer tutuyor. Sanat ve bilimde üstün başarı genelde eş zamanlı olarak yaşanan bir durum, yani birinde üstün olup diğerini dikkate almamak mümkün değil. Biz bir inovasyon şirketi olarak farklı alanlardaki yaratıcılıkların değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Buradan yola çıkarak 1998 yılından bu yana düzenlediğimiz Siemens Opera Yarışması ile gençleri sanata yönlendirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yarışmamızla Siemens'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de örnek olduk. Türkiye'de düzenlenmeye başladıktan sonra Fransa ve Amerika’da da benzer yarışmalar hayata geçirildi. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine destek olmak hem de Türkiye'nin sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmak bizim için ayrı bir gurur sebebi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:10
  1. Siemens Opera Yarışması
  2. Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Multinet Up, müşteri hizmetlerini Whatsapp'a taşıdı
    1. Multinet Up, müşteri hizmetlerini..
    2. Dünya Motokros Şampiyonası'nın ardından
    3. Türkiye ve ABD arasında 100 milyar..
    4. Ülke genelinde trafik güvenliği..
    5. FETÖ şüphelisi Kanter'in, Türkoğlu'na..
    6. Okulun ilk gününde 19 okul servis..
    7. Hakkari’de fizibilite hazırlama..
    8. Ekonomistler, politika faizinde..
    9. "Davete elbette ki katılacağız"
    10. 8. İslam İktisadı Atölyesi için geri..
    11. Bursa’da öğrenci servisi kaza yaptı: 4..
    12. Hevi Peköz kimdir? Hevi Peköz HDP..
    13. "Omuz ağrıları, kadınlarda daha sık..
    14. Samsun’da otomobil takla attı
    15. Karacabey Belediyespor’a baklavalı..
    16. Tarihi Başçarşı'da aşure dağıtıldı
    17. Çiğli’de barış türküleri söylendi
    18. Karaciğer "süper soğutma" yöntemiyle..
    19. “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu..
    20. Altay’da Oğuz Han sevinci
    21. Şube Müdürü Sarıfakıoğulları’na veda..
    22. İzmir’in kurtuluş coşkusu
    23. Kansere karşı “milli ve yerli ilaç”
    24. Hayvan hırsızlığı yapan 9 kişi..
    25. Kırklareli’nde 500 yıllık caminin..
    26. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    27. THY'den Güney Avrupa'da indirim..
    28. Milletvekili Aydemir: ‘Birliğimiz,..
    29. PAÜ yemekhanesinde ‘Turuncu..
    30. TSE’den farkındalığın artırılması..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!