İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK ) tarafından gerçekleştirilen "21. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali" sona erdi.

Her yıl farklı bir ülkenin sinemasını mercek altına alan festival, bu yıl Fransız sinemasını ele alarak, Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle Fransız filmlerinden Türkiye'de gösterime girmemiş olan 8 filmi sinemaseverlerle buluşturdu.

Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kapanış töreninde konuşan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yaşar, dünyanın iyiye doğru gitmediğine işaret ederek, "Sınırlar önemini yitirdi, dünya bilişim teknolojisinin de katkısıyla küçüldü, gizemini, esrarını, doğasını yitirdi. Global, çıplak ve küçük bir yer haline geldi. Hümanite bayramları da bu sürece paralel olarak tekrar küçülüp cılızlaştı." dedi.

Yaşar, bugün toplumlar arasında medeniyet, kültürel ve dinsel farklılıkların zenginlik olmaktan çıktığı yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Ön yargılar ayaklandı. Anlayışsızlığın, ötekileştirmenin kalın duvarları, Berlin duvarı gibi Pink Floyd'un muhteşem şarkı ve animasyon ve filmindeki duvarlar gibi tekrar aramıza girdi. Sesimizi değil, feryadımızı duyuramıyoruz, kimseleri duymadığımız gibi, acılarını da hissedemiyoruz. Ortak dünya, ortak değerler, ortak kültür imkanı giderek azalıyor. Maalesef çok acıdır ki insanlık karanlık bir yolda büyük bir savaşa doğru, yıkıcı bir anlayışsızlık ve ötekileştirme içinde koşarak gidiyor. İşte bu atmosferde sanat, sanatçı ve sanat ürününün önemi yeniden ve daha büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Dünyayı ekonomi, siyaset değil sanat kurtaracak. Herkesin bildiği bu sırrı, bir kez daha sizinle paylaşmış olmaktan mutluyum."

Törende festivale sunduğu desteklerden dolayı ödül takdim edilen Christophe Pecot da ödülü almaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Kurulduğu günden beri TÜRSAK Vakfı sinema için elinden gelen her şeyi yaptı. Başka kültürlerden filmleri tanımamız için her sene bu organizasyonu yapmaları çok değerli. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü"

TÜRSAK Vakfı'nın kültüre ve sanata katkılarıyla fark yaratan isimleri onurlandırmak amacıyla 3 yıl önce hayata geçirdiği "TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü"nün bu yılki sahibi "Kariyo ve Ababay Vakfı" oldu.



Türkiye'deki kültür ve sanat yaşamına verdiği desteklerden dolayı ödüle değer görülen vakfın kurucularından Sami Kariyo ve Dürin Ababay'a, festivalin kapanış töreninde ödülleri takdim edildi.

Sami Kariyo, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ödül için herkese teşekkür ederek, "Bu ödülü hem vakfımız adına hem de Başka Sinema'nın emektarları adına alıyoruz. Başka Sinema'nın gerçekten sinemaya ve sanata vakfetmiş değerli insanları var. Hepimiz aynı yolun yolcusuyuz. Sanata ve sinemaya gönülden destek veren çok fazla insan yok. Bir avuç insanız. Kısıtlı imkanlarla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



