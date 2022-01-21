21 Ocak 1997: Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Başbakan Erbakan Hakkında Suç Duyurusunda Bulunması

Atatürkçü Düşünce Derneği, Başbakan Erbakan hakkında, konutta verdiği yemek sebebiyle suç duyusunda bulundu.

Başbakan Erbakan, 11 Ocak 1997 Cumartesi günü Başbakanlık Konutu'nda kanaat önderlerine iftar yemeği vermişti. Kamuoyunda bu yemek ‘tarikat iftarı’ diye takdim edilmişti.

Erbakan o gün ‘partinin asil sahibi’ dediği bu kanaat önderlerine şöyle demişti:"Bediüzzaman Said-i Nursi, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet ZahidKotku, Mahmut Sami Ramazanoğlu, Muhammet Raşit Erol gibi birçok İslam büyüğü ve sizin çalışmalarınızla bugünlere geldik. Allah-u Tealâ'nın yardımı sizlerin himmetiyle Başbakanlık'ta size hizmet vermek mümkün oldu."

Erbakan'ın bu sözlerinden sonra kürsüye gelen İsmail Ağa Cemaatinin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, "Allah'a şükreden topluluklara Allah teşekkür eder. Sayın Erbakan'ın Başbakanlığa gelmesi bu şükrümüzün bir sonucudur" diyordu.

Erbakan’ın bu iftarı cemaatlere iade-i itibar verilmesi anlamı taşıyordu. Erbakan'ın vefa borcunu ödemesi, Türkiye'nin birinci partisi olmasına rağmen RP’nin Anayasa Mahkemesi'nin hışmına uğramasına engel olamayacaktı.





21 Ocak 2018: Türkiye’nin‘Zeytin Dalı Harekatı’ Adıyla Afrin’e Operasyon Başlatması

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