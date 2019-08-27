21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı! FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Çanakkale merkezli 11 ilde ve KKTC'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

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