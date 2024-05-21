21 Mayıs 1986: Ömer Tilmisani'nin vefatı (Hukukçu/İhvan Lideri)

Kahire’de doğan el Tilmisani 1924 yılında liseden, 1930 yılında hukuk fakültesinden mezun oldu. Hukuk fakültesinden mezun olduğu zaman İngiliz işgaline başkaldıran gençler arasında bulunduğu için hapse atıldı. Hapisten çıktıktan sonra 1933 yılında İhvan-ı Müslimin teşkilatının kurucusu ve ilk lideri Hasan el-Benna’nın yanında ve İhvan-ı Müslimin saflarında yer aldı.



1952 devriminden sonra Mısır’ın yeni lideri Cemal Abdünnasır’ın İhvan-ı Müslimin’e karşı başlattığı kampanyada 1954 yılında tutuklanarak 1971 yılına kadar hapishanede kaldı ve ağır işkence gördü. Sonra Hasan el-Hudeybi’nin yerine İhvan’ı Müslimin lideri seçildi ve ölümüne kadar da bu görevi sürdürdü. Ömer Tilmisani İmam Hasan el Benna’nın çizdiği yolda yürüdü. Toplumun ıslahının ve İslamileştirilmesinin fertten başlayarak “merkezden muhite doğru” yayılması kanaatine sahipti. Bu yüzden silahlı eylem taraftarı olmadığı gibi, davanın korkutucu çehresinin toplayıcı olmaktan çok dağıtıcı olacağına inanıyordu. Şöyle diyordu; “Eğer biz fertlerin vicdanlarında İslam’ı hakim kılmazsak, toplumu yönetecek sisteme nasıl hakim olabiliriz?”



Tilmisani’nin “merkezden muhite” politikası sayesinde Mısır’da öğrenci dernekleri, tabipler odası, hukukçular ve eczacılar birlikleri ile gazeteciler derneklerinin yönetimine Müslümanlar egemen oldu. Suriye, Ürdün, Kuveyt, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’de İhvan-ı Müslimin’in görüşleri ilerleme kaydetti.







Tilmisani ayrıca Moro cihadını yakından takip ederek bu harekete büyük destek sağladı. Afganistan İslam cihadına da müşavir olarak hizmet etti. Pakistan’da bulunan Afgan mücahitlere maddi ve manevi imkânlar sağladı. Suriye’de Esad rejimine başkaldıran İhvan-ı Müslimin’in başarısı için çalıştı.



İran-Irak Savaşı’nın sona erdirilmesinde arabuluculuk yapmaya çalıştı. Filistin davasının sonuna kadar savunucusu oldu ve Filistin mücadelesini İslamî çizgiye getirebilmek için gayret sarf etti.



Ömer el Tilmisani televizyonda bir naklen yayın esnasında Devlet Başkanı Enver Sedat’a şunları söylemiştir; “Mısır’ın Müslüman halkı Siyonist emeller doğrultusundaki politikanı tasvip etmemektedir ve sizi Allah’a şikayet etmektedir. Allah adalet sahibi ve Müntakimdir.”



İhvan-ı Müslimin lideri Ömer Tilmisani 21 Mayıs 1986 günü Kahire’de Hakk’a yürüdü. Cenazesi ekserisini gençlerin oluşturduğu yarım milyonu aşkın bir cemaatle ramazan'ın ilk cuması kaldırıldı.











