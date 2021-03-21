Kontrollü normalleşme adımı atıldıktan sonra virüs seyrini daha detaylı ve yakından takip etmek önemli bir hal aldı. Vatandaşlar her gün açıklanacak olan vaka sayılarını endişe ile takip ediyorlar. Normalleşmeler vaka sayılarının seyrine göre güncellenecek. Peki 21 Mart vaka sayısı ne kadar? Vakalar düştü mü?

Tabloda yer alan bilgilere göre ülkemizde son 24 saatte toplam 189 bin 906 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testler arasında 20 bin 428 kişinin testi pozitif olarak kayıtlara geçti.

Bugün 102 kişi koronavirüs sebebiyle vefat etti.

Kovid-19 ağır hasta sayısı ise bin 568 oldu.