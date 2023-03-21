21 Mart 2016: AMGT Başkanı/Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın vefatı
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, AMGT Başkanı/Milletvekili Osman Yumakoğulları'nı hayırla yâd ediyoruz.
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 1947’de dünyaya gelen Osman Yumakoğulları İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Beyoğlu Merkez Vaizliği, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bursa İlim Yayma Cemiyeti ve Osman Gazi İlim Kültür Vakfı Başkanlığı, Bursa Marmara Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanlığı, Milli Gazete Avrupa Bölümü Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Refah ve Fazilet Partilerinden 20. ve 21. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve Genel İdare Kurulu (GİK) görevlerinde de bulunan Yumakoğulları evli ve iki çocuk babasıydı.