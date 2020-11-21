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Korona Virüs 21 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

21 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 135 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 12 bin 219 oldu. 5 bin 532 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 440 bin 805'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:38:00 -
21 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 21 Kasım "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 135 artarak 12 bin 219'a yükseldi. 5 bin 532 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 440 bin 805'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan 3 bin 233 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 370bin 825 oldu. Son 24 saatte 152 bin 214 test yapıldı. Ağır hasta sayısı 4 bin 121, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." ifadelerini kullandı.

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