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21 gram

Gazetemiz okurlarından Gürhan Gürses, "21 gram" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:29
21 gram

Gürhan Gürses

21 gramdır insanın özü.

Ne bir eksik ne bir fazla…

Ölünce azalan kilomuzdur 21 gram.

Özümüzdür.

Rabden kopup gelen ve Rabbe koşup gidecek olandır.

Canın insan bedeninde işgal ettiği yerin ağırlığıdır 21 gram.

Azrail’in aldığıdır.

Göze anlam katandır, kulağa ses olandır, dudağa ses; akciğere soluk olandır, kalbe kan, beyne sinir olandır.

Bir insanın değer ne kadardır diye sorsak şu 21 gramın ederine bakmamız icap eder?

Yaptığı iyiliğe, ortaya koyduğu güzelliğe, sahip olduğu yeteneğe…

İnsanlığına, vicdanına, şefkatine…

Var mı bunu hesap eden?

Fiziğinize gösterdiğiniz ihtimamı ruhunuza da gösteriyor musunuz?

Kalbin içindeki süveyda nasıl aşkın tecelli ettiği küçücük siyah bir noktaysa şu 21 gramda insanlığımızın tecelli ettiği yerdir. Varlığımızın ta kendisidir.

Rabbi bulduğumuz yerdir.

İnsanın ölmeden ve öldükten sonraki ağırlığı arasında 21 gramlık bir fark olduğu yapılan deneylerle belirlenmiştir.

Tam 21 gram… İnsan ruhu… Gerisi et ve kemik… Kalan ruhtur, gerisi teferruattır. Aslolan… Alemin özü insansa, insanın özü de 21 gramlık canıdır.

Ne fırtınalar yaşanır o 21 gramda?

Ne aşklar yaşanır? Ne hasretler duyulur? Ne öfkeler birikir?

İnsanda kıyametin koptuğu yerdir 21 gram. Cennetin de cehennemin de başladığı noktadır. İnsanın iyiliği güzelliği, varlığı yokluğu…

Nefreti özlemi… Sevinci hüznü…

Hepsi o 21 gramın içinde cereyan ediyor. Ne de dolu dolu bir 21 gram taşıyoruz. Her gramı ayrı bir paha…

Her gramı milyonlara bedel…

Bir insana bakıp da 21 gramdan müteşekkil olduğunu hayal edebilir misiniz? Onun ruhunun yekûnunu düşleyebilir misiniz?

Kırılmışlığını, yıkılmışlığını, ezilmişliğini o 21 gramın içinde yaşadığını tahayyül edebilir misiniz?

Bir insanın ayrılığını, küsmüşlüğünü, susmuşluğunu oraya hapsettiğini anlayabilir misiniz?

Kendisini vazgeçilmez sananlaradır sözüm. Kendisini zengin görenlere…

Üstünlük taslayanlara…

Sahi kaç gramsınız?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:29
  1. Gürhan Gürses
  2. 21 gram
  3. Azrail
  4. İnsan ruhu

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