21 Eylül 2021: Ahmet Esad Aslanlar'ın vefatı (Reisü-l Kurra)

1911’de İstanbul’da doğan Ahmed Arslanlar aynı zamanda Türkiye’nin en yaşlı ve en son Osmanlı dönemini hatırlayan vatandaşlarından biriydi.





Ahmet Esad Aslanlar



Osmanlı döneminde yetişmiş hocalardan Kur’an-ı Kerim öğrenip hafızlık yapan ve çeşitli İslami ilimler öğrenen Ahmed Arslanlar, 14 yıl Atikali Camii’nde ikinci imamlık yaptıktan sonra 38 yıl Eyüp Sultan Camii baş imamlığını yaptı.







52 yıllık imamlığın ardından emekli oldu. Emekliliği döneminde de dini faaliyetler sürdürdü. Eyüp Sultan Camii emekli imamlarından ve Reisü-l Kurra Hafız Ahmed Arslanlar 110 yaşında vefat etti. Ahmed Arslanlar’ın ölüm nedeninin yaşlanmaya bağlı organ yetmezliği olduğu açıklandı.



