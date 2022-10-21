21 Ekim 1929: Mutasavvıf Hüseyin Vassaf’ın Vefatı

Asıl adı Osmanzâde Hüseyin Vassaf olan şair 8 Mart 1872’de İstanbul Aksaray’da doğmuştur. Hayatı hakkında bilinen hususların çoğu, meşhur eseri Sefine-i Evliyâ’da “Tercüme-i Hâl-i Âcizî” bölümündeki otobiyografisine dayanır.



Babası Ürgüplü Hacı Osman Efendi, Şehremini’nde bulunan Ümmi Sinan Tekkesi’nin şeyhi Salih Efendi’nin dervişidir. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa maiyetinde bulunur, daha sonra Yusuf Kamil Paşa’nın hizmetine girerek Mısır ve İstanbul’da görev yapar.







Annesi ise Gürcü asıllı, köle iken daha sonra azat olunan Fatma Emsal Hanım’dır. O da meşhur Nakşî-Hâlidî şeyhi Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’ye intisap etmiş dindar bir hanımdır. Kuvvetli bir tasavvuf kültürü barındıran bir ailede yetişen Hüseyin Vassaf’ın, Ali Nuri Bey, Refia Hanım, Mehmed Sâlahaddin adların üç kardeşi vardır. 1880’de annesini kaybeder, iki kardeşi de küçük yaşta vefat eder (Hüseyin Vassaf 2015: 314-315).







İlköğrenimi Aksaray’da Kara Mehmed Paşa Camii bitişiğindeki İbtidâî Mektebinde tamamlar. Daha sonra Medrese-i Hayriyye, Mekteb-i Osmânî ve Vâlide Rüştiyesinde okur ve Mekteb-i Mülkiye İdadisini bitirir (Kurnaz vd. 1999: 2). 1922’de İstanbul Rüsumat Başmüdürlüğündeki görevinde ayrılarak emekli olur; kendi ifadesi ile dağdağa-i hayat-ı memuriyetten kurtulur (Hüseyin Vassaf 2015: 316).