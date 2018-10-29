21 düzensiz göçmen yakalandı

Davutlar Mahallesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki Irak uyruklu 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.