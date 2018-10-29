21 düzensiz göçmen yakalandı
Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.29 Ekim 2018 Pazartesi 14:12
Davutlar Mahallesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Durdurulan lastik bottaki Irak uyruklu 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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