21. dönem POMEM polis alımı eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı | Polis Akademisi Başkanlığı

21. dönem POMEM sınavıyla polis olmak isteyen adayların 13-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 21. dönem POMEM 13 bin polis alımı eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı. POMEM 21. Dönem eğitim sonu sınav sonuçları pasonuc.pa.edu.tr üzerinden erişime açıldı

Polis adaylarının beklediği 21. Dönem Pomem eğitim sonu sınav sonuçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Adayların 13-16 Temmuz tarihleri arasında girdiği 21. dönem POMEM 13 bin polis alımı eğitim sonu sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığının resmi web adresinin resmi web adresi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 21. dönem POMEM 13 bin polis alımı eğitim sonu sınav sonuçları açıklandığı ifade edildi.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından ihraç edilen 9 bin personele ilişkin bir duyuru yayımlandı. 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuş olup bu Komisyonun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 12.07.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.