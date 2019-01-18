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21 bin servis aracı denetlendi

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı uygulamada denetlenen 21 bin 78 okul servisinden bin 70'inin sürücüsüne ceza yazıldı, 167 araç trafikten men edildi

18 Ocak 2019 Cuma 11:00
21 bin servis aracı denetlendi

ANKARA (AA) - Türkiye genelindeki eş zamanlı uygulamada 21 bin 78 okul servisi denetlendi, bin 70 sürücüye ceza kesildi, 167 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında huzur ve güven ortamının devamını, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, okul çevrelerindeki umuma açık yerleri denetlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla dün ülke genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

23 bin 104'ü emniyet ve 26 bin 793'ü jandarma olmak üzere 49 bin 897 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 21 bin 78 okul servis aracı denetlendi.

"Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak"tan 80, "emniyet kemeri takmamak"tan 39, "fazla yolcu taşımak"tan 17 olmak üzere kurallara riayet etmeyen bin 70 araç ve sürücüsüne ceza kesildi, 366 bin 54 lira idari para cezası verildi.

Eksiklikleri bulunan 167 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

Ayrıca, okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlardaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili mekanlar, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık 30 bin 124 yer kontrol edildi, 277'si hakkında idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 15 bin 515 okulun çevresi ile okul çevrelerindeki 324 bin 572 kişinin kimlik bilgileri kontrol edildi.

19'u uyuşturucu, 33'ü hırsızlık, 7'si cinsel suçlar, 45'i yaralama, 7'si dolandırıcılık, 15'i tehdit, 3'ü mala zarar verme, 327'si yoklama kaçağı-bakaya, 12'si kayıp ve 241'i diğer suçlardan olmak üzere aranan 709 kişi yakalandı.

Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca, 21 av tüfeği, 92 mermi/fişek, 15 kesici/delici alet, 4 kurusıkı tabanca ile 6 gram eroin, 99 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), 6 uyuşturucu hap ile 529 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:00
  1. 21 bin servis aracı denetlendi
  2. İçişleri Bakanlığı

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