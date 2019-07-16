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21 belediyenin katılımıyla “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” kuruldu

Belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik yapılara bir yenisi daha eklendi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:28
21 belediyenin katılımıyla “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” kuruldu

Belediyeler arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik yapılara bir yenisi daha eklendi. 21 belediyenin katılımıyla Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu. Ağın ilk sekretaryasını ise İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlendi.


Yerel yönetimler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Kadıköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi’ konulu eğitim programı düzenlendi. İki gün süren program kapsamındaki sunumlarda Sürdürebilir Kentsel Gelişim Protokolüne imza atan 21 belediyeye yönelik iyi örnekler masaya yatırıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen eğitime katılan Başkan Danışmanı Ruhisu Can Al, Tunç Soyer öncülüğünde başlayan, “Sürdürülebilir Kalkınma Yolculuğu” sunumuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının kentlerin kurumsallaşması ve gelişimine yaptığı katkıları anlattı.


Eğitime Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Bursa Göksu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katılarak deneyim ve birikimlerini paylaştı.



Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı kuruldu


Yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarıyla tamamlanan eğitim programının ilk meyvesi ise “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı” oldu. Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Protokolüne imza atan belediyelerin, iletişim, paylaşım ve iş birliğini içeren ve Türkiye’de alanında bir ilk olan “Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı”, katılımcıların ortak çağrısıyla kuruldu. İlk sekretaryasını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği ağa dahil olan belediyeler, iş birliklerini daha ileriye taşıyacaklarını ilan etti.


Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Van Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi, Kars Belediyesi, İzmir Konak Belediyesi, I·zmir C¸igˆli Belediyesi, Bursa Gu¨rsu Belediyesi, I·stanbul Ku¨c¸u¨kc¸ekmece Belediyesi, Eskis¸ehir Tepebas¸ı Belediyesi, S¸anlıurfa Ceylanpınar Belediyesi, Zonguldak C¸aycuma Belediyesi, I·stanbul Sultanbeyli Belediyesi, Rize Fındıklı Belediyesi, Mugˆla Fethiye Belediyesi, Mardin Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi, Denizli Acıpayam Belediyesi, Siirt Belediyesi, Giresun Espiye Belediyesi, I·stanbul Avcılar Belediyesi, Bursa Nilu¨fer Belediyesi ve İstanbul Maltepe Belediyesi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:28
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