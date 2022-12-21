21 Aralık1625: Tekke Şairi Lâmekâni Hüseyin Efendi'nin vefatı

16.yy. sonu ile 17.yy’ın ilk yarısında yaşamış olan Lâmekânî’nin asıl ismi Hüseyin’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şairin doğum yeri konusunda da kaynaklar farklı bilgiler verir. Çağdaşları Evliyâ Çelebî ve Atâ’î, Lâmekânî’yi Peşte’li; Kâtip Çelebî, Bosnalı; Ayvansarâyî ve Nâil Tuman Horpeşteli olarak gösterirler. Evliyâ Çelebî, Seyâhatnâme’de Lâmekânî ile görüştüğünü ifade ettiğine, çağdaşı Atâ’î de aynı görüşte olduğuna göre Lâmekânî’nin Peşteli olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.



Tahsilini tamamladıktan sonra İstanbul’a gelmiş ve burada Davut Paşa semtinde Şâh Sultân Camii’ne yerleşmiştir. Lâmekânî, ömrünün sonuna kadar burada ikamet etmiştir. Müstakimzâde onun İpekçi lakabıyla tanındığını söyler.







İyi bir medrese eğitimi alan Lâmekânî’nin mürşidi, Pîr Hasan Kabâdûz’dur. Lâmekânî, devrinde sevilip sayılmış bir şeyhtir. Devletin yüksek kademesindeki insanlardan, halktan ve okumuş insanlardan birçok müridi olmuştur. İstanbul’daki tekkeleri anlatan kaynaklarda bu camideki tekkede şeyhlik yapan zatlar arasında Lâmekânî’nin ismi zikredilmemektedir. Sicill-i Osmânî’de Lâmekânî’nin vefâtından sonra yerine Bostan Efendi’nin geçtiği belirtilir.

Lâmekânî Hüseyin Efendi, 1625 tarihinde pazar günü vefat etmiştir. Kabri Cerrah Paşa Tıp Fakültesi alanı içinde, Şâh Sultân Camii haziresindedir.