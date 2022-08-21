21 Ağustos 1969: Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması

21 Ağustos 1969: Mescid-iAksa'nın Yahudilerce Yakılması

Siyonistlerin Mescidi Aksa'nın yerinde Süleyman heykeli veya Siyon mabedi adını verdikleri bir yahudi mabedinin olduğunu ileri sürdüklerinden ve bu iddialarına binaen Mescidi Aksa'yı yıkarak yerine yeniden söz konusu mabedi inşa etmeyi amaçladıklarından Mescidi Aksa, 1967 işgalinden sonra siyonist yahudilerin birçok saldırısına ve kundaklama eylemine maruz kaldı. Bunların ilki 21 Ağustos 1969'da fanatik bir yahudinin gerçekleştirdiği kundaklama eylemidir.





Camiyi yok etmenin Mesih'in gelişini hızlandıracağına inandığını söyleyen Rohan, Church of God isimli tarikat mensubuydu. Daha sonra delilik raporu aldı ve İsrail'den sınır dışı edildi.





Çıkan büyük yangında birçok tarihi eser yandı. Bunların arasında en bilineni Selahattin Eyyubi'nin fethin nişanesi olarak Kudüs'e getirttiği tarihi 'ahşap minber'dir. Doğu Kudüs'ün işgal edildiği 1967'den bu yana, Mescidi Aksa sürekli şekilde Siyonist saldırganlıktan kaynaklanan tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır.





Olayın üzerinden 45 yıl geçmesine rağmen Mescid-i Aksa hala bir yangın yeri ve Siyonist işgalcilerin elinden kurtarılmayı bekliyor. Kudüs'teki pek çok Müslüman, İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 1967 İsrail-Arap savaşından iki sene sonra gelen bu yangını, yaşadıkları acının sembolü olarak algılamıştı.





21 Ağustos 2020: 320 Milyar Metreküp Doğal Gaz Rezervinin Açıklanması

Ağustos ayında Tuna-1 kuyusundaki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi 21 Ağustos'ta açıkladı.



