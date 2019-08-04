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20’nci Uluslararası Büyükçekmece Festivali görkemli bir şekilde sona erdi

10 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle süslenen 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali havai fişek gösterisiyle sona erdi.

04 Ağustos 2019 Pazar 01:45
20’nci Uluslararası Büyükçekmece Festivali görkemli bir şekilde sona erdi

10 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle süslenen 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali havai fişek gösterisiyle sona erdi.


20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 71 ülkeden katılan konukların Damat Alayı oynaması damgasını vurdu.


Yerli ve yabancı 71 ülkeden binlerce kişinin katıldığı 20’nci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, yabancı konukların geleneksel dansları ve muhteşem havai fişek gösterisi ile sona erdi. Öncesinde Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nın ve bu sene ilk kez yapılan Uluslararası Altın Köprü Çağdaş Dans Yarışması’nın son turu gerçekleşti. Yabancı konuklar kültürel dansları eşliğinde birbirleriyle yarıştılar. Uluslararası Altın Köprü Çağdaş Dans Yarışması’nda dereceye girenler ise ödüllerin sahibi oldu. Ardından festival komitesi ve jüri üyelerine plaket takdimi yapıldı. Plaketleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün komite ve jüri üyelerine verdi. Kültür ve Sanat’ta Yaşam Boyu Başarı Ödülleri de festivalde sahiplerini buldu. Ünlü Oyuncu Selçuk Yöntem ve Oya Başar ödüle layık görüldü. Yöntem, festivalin 20 yıl boyunca yapılmasına binaen Başkan Akgün’ü tebrik etti.


Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nın birincileri: Macaristan ve Rusya


71 ülkeden gelen konukların geleneksel danslarını sergilediği Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı. 3’üncü sırayı Gürcistan alırken, 2’nciliğe ise Kosova layık görüldü. Macaristan ve Rusya ise 1’incilik ödülünü paylaştı. Ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve FIDAF 2’nci Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu takdim etti.


Festivalde sona gelindiğinde ise 71 ülkenin tüm konukları sahneye çıkarak çeşitli Türk ezgileriyle birlikte dans etti. Konukların Damat Alayı’nı oynaması ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Ardından havai fişek gösterisiyle görkemli bir şekilde sona erdi.


“Hep birlikte çalıştık ve dünyanın en iyi festivali yaptık”


Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Uluslararası 20’nci Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin sonuna geldik. Dünyanın kültür ve sanat festivalleri arasında ilk üç ve beşte yerini alan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni Büyükçekmece ailemle; gençlerimizle, kadınlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla büyüttük. Hep birlikte çalıştık ve dünyanın en iyi festivali yaptık. 7 kez üst üste dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali ödülünü aldık. Bu ödül ailemedir, Büyükçekmece ailemiz içindir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 01:45
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