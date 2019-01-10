Uygurlu alimler: Çin, Amerika ve Yahudilerden daha beter

yeniakit.com.tr Türkiye’den yayın yapan İhvan-ı Müslimin televizyon kanalı Al-Watan TV’nin 19 Kasım 2018 tarihli programında Uygurlu araştırmacı Abdulahad Uojegon ve Şeyh Muhammed el-Ezheri dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Xi Jinping gizli programında 2050’ye kadar tüm Uygurluları yok etmeyi hedef belirledi”

Abdulehad “Birkaç yıl evvel Çin devlet başkanı Xi Jinping Komünist Parti yetkilileri önünde gizli bir beyanname husule getirdi, daha sonra bu kamuoyuna sızdı, dedi ki ‘Biz 2050 itibariyle canlı herhangi bir Uygurlu istemiyoruz’” açıklaması yaptı. Bunun üzerine sunucu, “2050’ye kadar Doğu Türkistan’da herhangi bir canlı Müslüman istemediğini mi söyledi? Halihazırdaki Çin devlet başkanı mı dedi bunu?” sualleriini tevcih edip onay cevabı alarak vurgulamada bulundurdu.

Abdulehad devamla şunları söyledi: “Jinping, ‘onlar ya Çinli olacak ya da öldürülecekler’ dedi. Onun hedefi şimdi bu. Hem Müslüman hem gayrimüslim bütün Türkistanlılardan kurtulmak istiyor.”

Akabinde sunucunun, “Çin hükümeti neden bunu yapmak istiyor?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Çünkü onların bütün dünyaya saldırmak şeklinde büyük bir planları var. Türkistanlıların ticari teşebbüslerinin önünde duran tek engel olduğuna inanıyorlar... 30 milyon Müslüman’dan kurtulmak istiyorlar.”

“Çinliler, Amerikalılar ve Yahudilerden de beterdirler”

Sunucunun, “Bazı insanlar süper güç olan Çin’e yakınlaşmak Amerika’nın kuvvetini dengelemenin bir yolu diyorlar” demesi üzerine Abdulehad ve Şeyh el-Ezheri ile aralarında şöyle bir soru-cevap diyalogu geçti:

Abdulehad: “Bu onların düşündüğü şey ancak bu bir yanlış. Çünkü onlar Çin hakkındaki hakikati bilmiyorlar. Çin esasen Amerika’dan çok daha tehlikelidir.”

Sunucu: “Amerika’dan nasıl çok daha tehlikeli olabilir?”

A: “(Çin) akrep gibidir...”

S: “Amerika’nın askeri üsleri var ve tüm dünyayı istila etmiş halde. Çin en azından ekonomisini kullanıyor ordusunu değil.”

A: “Akrebi tuttuğun zaman yumuşak hissedersin, lakin akabinde sokar seni. Çin de işte böyledir. Çok yumuşak görünüyor lakin...”

S: “Çin ticari teşebbüsünün tehlikesi nedir peki?”

Şeyh el-Ezheri: “Her şeyden evvel Kur’an-ı Kerim’e atıfta bulunmalıyız. Kur’an ne diyor? ‘İnananlara karşı en güçlü düşmanlığı Yahudi ve müşrikler arasında bulursun.’ Çinliler müşriktirler. Mülhiddirler evvela. Mülhidler müşriklerden bile kötüdürler. Düşmanlıklarına rağmen Amerika ve hatta Yahudiler en azından Ehl-i Kitap’tırlar.”

Uygurlu alimin bu suretle Çinlilerin, Amerika ve Yahudilerden daha beter olduğu vurgusu yaptığı görüldü.