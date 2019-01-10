0553 313 94 23

Uygurlu alimler: Çin, Amerika ve Yahudilerden daha beter

Uygurlu araştırmacı Abdulahad Uojegon, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gizli bir programının olduğunu ve 2050 senesine kadar tüm Uygur Türklerini yok etmek istediğini söyledi.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:40
Uygurlu alimler: Çin, Amerika ve Yahudilerden daha beter

 yeniakit.com.tr  Türkiye’den yayın yapan İhvan-ı Müslimin televizyon kanalı Al-Watan TV’nin 19 Kasım 2018 tarihli programında Uygurlu araştırmacı Abdulahad Uojegon ve Şeyh Muhammed el-Ezheri dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Xi Jinping gizli programında 2050’ye kadar tüm Uygurluları yok etmeyi hedef belirledi”

Abdulehad “Birkaç yıl evvel Çin devlet başkanı Xi Jinping Komünist Parti yetkilileri önünde gizli bir beyanname husule getirdi, daha sonra bu kamuoyuna sızdı, dedi ki ‘Biz 2050 itibariyle canlı herhangi bir Uygurlu istemiyoruz’” açıklaması yaptı. Bunun üzerine sunucu, “2050’ye kadar Doğu Türkistan’da herhangi bir canlı Müslüman istemediğini mi söyledi? Halihazırdaki Çin devlet başkanı mı dedi bunu?” sualleriini tevcih edip onay cevabı alarak vurgulamada bulundurdu.

Abdulehad devamla şunları söyledi: “Jinping, ‘onlar ya Çinli olacak ya da öldürülecekler’ dedi. Onun hedefi şimdi bu. Hem Müslüman hem gayrimüslim bütün Türkistanlılardan kurtulmak istiyor.”

Akabinde sunucunun, “Çin hükümeti neden bunu yapmak istiyor?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Çünkü onların bütün dünyaya saldırmak şeklinde büyük bir planları var. Türkistanlıların ticari teşebbüslerinin önünde duran tek engel olduğuna inanıyorlar... 30 milyon Müslüman’dan kurtulmak istiyorlar.”

“Çinliler, Amerikalılar ve Yahudilerden de beterdirler”

Sunucunun, “Bazı insanlar süper güç olan Çin’e yakınlaşmak Amerika’nın kuvvetini dengelemenin bir yolu diyorlar” demesi üzerine Abdulehad ve Şeyh el-Ezheri ile aralarında şöyle bir soru-cevap diyalogu geçti:

Abdulehad: “Bu onların düşündüğü şey ancak bu bir yanlış. Çünkü onlar Çin hakkındaki hakikati bilmiyorlar. Çin esasen Amerika’dan çok daha tehlikelidir.”

Sunucu: “Amerika’dan nasıl çok daha tehlikeli olabilir?”

A: “(Çin) akrep gibidir...”

S: “Amerika’nın askeri üsleri var ve tüm dünyayı istila etmiş halde. Çin en azından ekonomisini kullanıyor ordusunu değil.”

A: “Akrebi tuttuğun zaman yumuşak hissedersin, lakin akabinde sokar seni. Çin de işte böyledir. Çok yumuşak görünüyor lakin...”

S: “Çin ticari teşebbüsünün tehlikesi nedir peki?”

Şeyh el-Ezheri: “Her şeyden evvel Kur’an-ı Kerim’e atıfta bulunmalıyız. Kur’an ne diyor? ‘İnananlara karşı en güçlü düşmanlığı Yahudi ve müşrikler arasında bulursun.’ Çinliler müşriktirler. Mülhiddirler evvela. Mülhidler müşriklerden bile kötüdürler. Düşmanlıklarına rağmen Amerika ve hatta Yahudiler en azından Ehl-i Kitap’tırlar.

Uygurlu alimin bu suretle Çinlilerin, Amerika ve Yahudilerden daha beter olduğu vurgusu yaptığı görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:40
  1. Çin
  2. Uygur Türkleri
  3. Çin zulmü

YORUM YAZ

  • SeymenSeymen6 dk önce
    Allah!!!!
  • engineerengineer7 dk önce
    çinlilerle bor-karbür tesisi ortak yatırımının temeli atılıyor, teknoloji transferi şartı var, yüksek katmadeğerli işlenmiş bor üretilecek, geçen sene bor madeni ihracından 4 milyar dolar gelmiş.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
  1. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
  2. ÖKK darbe girişimi davası
  3. TBMM Başkanı Yıldırım, parlamento..
  4. Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
  5. AA Finans Cari İşlemler Beklenti..
  6. "Sporla Kal Güvende Kal Projesi"
  7. Kocaeli'de ev yangını
  8. "Otomotiv 13’üncü kez ihracat şampiyonu"
  9. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
  10. GÜNCELLEME 2 - Sinop açıklarında..
  11. Dijon'da Kombouare dönemi
  12. 2050’ye kadar sürecek gizli program!..
  13. Brüksel'de taşımacıların protestosu
  14. Sürücülere kötü haber! Bir zam daha..
  15. Muğla'daki FETÖ/PDY operasyonu
  16. İran askeri tatbikata başladı
  17. Almanya'da hızlı tren makinisti 2,5..
  18. İmamoğlu: Binali Yıldırım doğru söylüyor
  19. TÜSİAD, Kurumiçi Girişimcilik..
  20. İzmir'deki cinayet davası
Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

Günün Karikatürü

10 Ocak 2019
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi