Aktüel 2025 bedelli askerlik son başvuru tarihi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Aktüel

2025 bedelli askerlik son başvuru tarihi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2025 bedelli askerlik son başvuru tarihi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 2025 yılı bedelli askerlik başvurularına ilişkin takvim ,ücret ve bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2025 yılı bedelli askerlik başvurularına ilişkin takvim ve ücret detayları netleşti. Ocak ayında memur maaş katsayısına yapılacak artış öncesinde başvurusunu tamamlamak isteyen adayların aralık ayını kaçırmaması gerekiyor.

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, 2025 yılında bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2025 Çarşamba günü mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yapılan açıklamaya göre bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak belirlenen bankalara yatırılacak. E-Devlet üzerinden sorgulanacak olan bedelli askerlik yerleri Ocak 2026'da ilan edilecek. Peki, bedelli askerlik başvurusu ne zaman bitecek?

