"2023'ün güçlü Türkiyesi için her gönülü fethedeceğiz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'ün güçlü Türkiyesi için her gönülü fethedeceklerini belirterek, "Şehirde fethetmediğimiz bir gönül varsa bütün şehri yeniden imar etsek de boşa. Her gönüle dokunmamız, her kalbi fethetmemiz gerekiyor." dedi.

Kurum, Afyonkarahisar'da, kent merkezinde Taci Ahmet Mahallesi'ndeki sokak sağlıklaştırmasını inceledi.

İscehisar'da yapımı tamamlanan TOKİ konutlarını gezen Kurum, daha sonra Frig Vadisi'nin Seydiler Beldesindeki Anadolu Açık Hava Müzesi inşaatını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, partililerle AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında bir araya geldiği toplantıda, AK Parti'nin 2001'de bu kentte doğduğunu söyledi.

Aynı Büyük Taarruz gibi AK Parti'nin yolculuğa buradan başladığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün baktığınızda 17 yıllık tecrübe. AK Parti, 17 yıldır bölgeye ve coğrafyaya hizmet veriyor. Afyonkarahisar, bu davaya hep destek ve omuz verdi. Bu süreçte birçok olaylar yaşadık. Gezi süreci, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Hepsinden de Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberlik sayesinde üstesinden geldik. Yapacak çok işimiz var. Çünkü AK Parti, sadece bizi, ülkemizi, şehirlerimizi değil dünyadaki mazlumları ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımız, dünya mazlumlarının sesi oldu. Bu birlik ve beraberliğin sürekli devam etmesi daha da kararlılıkla yürütülmesi gerekiyor.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 17 yılda Afyonkarahisar'a yapılan yatırımın 5 milyar lira olduğunu vurgulayan Kurum, 293 milyon liralık yatırımın sürdüğünü bildirdi.

- "Çevreyi ve doğayı daha çok korumaya çalışıyoruz"

Kurum, ülke genelinde düzenli depolama sahaları, arıtma tesisleri, kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri gibi çok sayıda çalışmanın yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şehirlerimizi geziyoruz. Valililer, belediye başkanları ve teşkilatımızla bir araya geliyoruz. Bugüne kadar 34 ilde 65 ziyarete bulunduk. 100 Günlük Eylem Planlarını yüzde 98'lik başarıyla tamamladık. Şimdi de İkinci 100 Günlük Eylem Planlarını çalışıyoruz.

Hafta sonu Antalya'da, güçlü Türkiye'nin 2023'ü için önemli kararlar aldık. Çevre anlamında çeşitli hedefler ortaya koyduk. Bu kapsamda şehirlerimizin tamamının 2023'e kadar düzenli depolama hizmeti alması, atık su hizmeti almayan hiçbir vatandaşımızın kalmaması ve her ilimize en az bir Millet Bahçesi yapma gibi hedeflerimiz var. 28 ilde 25 milyon metrekare alanda 52 Millet Bahçesi projesi gerçekleştiriyoruz. Çevreye ilişkin Meclis’te yasalaşan kanunla birlikte poşet uygulamasını ücretli hale getirdik. Bu sayede çevreyi ve doğayı daha çok korumaya çalışıyoruz. 2021'de depozito uygulamasını hayata geçireceğiz. Bunun gibi birçok projeyi 2023 hedefleri doğrultusunda azimle ve aynı kararlılıkla yürütüyoruz."

- "Her kalbi fethetmemiz gerekiyor"

Son seçimde AK Parti'nin Afyonkarahisar'da yüzde 69 oy aldığını anımsatan Kurum, 31 Mart yerel seçiminde bu oranın daha da yukarı çıkarılmasını istedi.

Partililerin kapı kapı dolaşarak çalışması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Dokunmadık el, fethetmedik gönül bırakmamamız gerekiyor. 1994'te sosyal belediyecilik anlayışıyla başladı ama bugün artık Cumhurbaşkanımız, gönül belediyeciliği yapacağımızı ifade etti. 2023'ün güçlü Türkiye'si için her gönülü fethedeceğiz.Şehirde fethetmediğimiz bir gönül varsa bütün şehri yeniden imar etsek de boşa. Her gönüle dokunmamız, her kalbi fethetmemiz gerekiyor. Hep birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.