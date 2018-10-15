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2023'ü mü örnek aldılar? İran'dan 2065 planı!

İran’ın 2065 yılı itibariyle dünyanın en büyük 7’nci ekonomisi olmayı hedeflediği bildirildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:11
2023'ü mü örnek aldılar? İran'dan 2065 planı!

 yeniakit.com.tr 

İran’ın 2065 yılı itibariyle dünyanın en büyük 7’nci ekonomisi olmayı hedeflediği bildirildi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamada bir dizi hamlenin başlatıldığı bildirilerek 2065 yılı itibariyle dünyanın 7’nci büyük ekonomisi arasına girilerek kalkınmış ülkelerin yer aldığı G-7’ye girilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Üniversitelere sorulacak

Al-Hayat’ın haberine göre; İran dini liderinin “İran Programı- Gelişim için İslamcılık” adıyla hazırlanan program için çok sayıda akademisyen, çalışma kuruluşları, fikir adamları ve entelektüellerden programa katkı sağlamalarının istendiği öğrenildi. 2021 yılı itibariyle başlatılması planlanan program için ülke çapında bir dizi kampanya düzenlenmesi bekleniyor.

Türkiye'den mi esinlendiler?

Program kapsamında 2065 yılının seçilmesi Türkiye’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılının kutlanacağı 2023, İstanbul’un fethinin 500’üncü yıldönümünün idrak edileceği 2053 ve Malazgit’in fethinin bininci yılının kutlanacağı 2071 vizyonlarını akıllara getirdi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 15:11
  1. İstanbul
  2. Ali Hamaney
  3. İran Programı- Gelişim için İslamcılık
  4. iran
  5. 2065 hedefi

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