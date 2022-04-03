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Okur Postası '2023’ü kucaklayabilmek'
Okur Postası

'2023’ü kucaklayabilmek'

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu '2023’ü kucaklayabilmek' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 20:26:00 -
'2023’ü kucaklayabilmek'

Uhud savaşı niçin kaybedilmiş ve Hendek savaşı nasıl kazanılmıştır? Çok sayıda siyasi ve stratejik birikimi bünyesinde barındıran bu soru üzerinde, çok iyi düşünmek zorundayız. Sorumluluk, samimiyet ve ihlâs sahibi her Müslümanın; sahip olduğumuz ortak değerleri öne çıkararak düşünmesi ve tek vücut olma yolunda, geçmişte çektiğimiz eski Türkiye’nin o zor ve badireli günlerini de unutmadan hesaba katarak, tek vücut olmanın zaruretine inanıyorum. Bu manada Allah’tan feraset, aklı selim, sağduyu ve hidayet temenni ediyorum.

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