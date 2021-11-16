'2023’ten önce bir gerginlik veya kaos çıkarma stratejisi'

Milletimizin % 80’i çok iyi biliyor ki; 72 yıldır tek başına bir türlü iktidar olamayan ana muhalefet partisi, 98 yıldır yüce milletimize rağmen, ısrarla yaptığı siyasi hatalarını görmemezlikten gelerek, arkasına sığındığı siyasi kaos planları ve her 10 yılda bir yapılan darbelerden hiçbir rahatsızlık duymayarak ve hatta işine geldiğinde ise bütün bu olumsuzlukları gayet güzel karşılayarak kendi siyasi çıkar ve menfaatlerini kollamaya çalışıyorlar ana muhalefet ve bazı siyasi partiler…

Mesela ana muhalefet partisi 27 Mayıs darbesine hiç toz kondurmaz. 1960 darbesi ile bu ülkede suçsuz yere devletin başbakanı Adnan Menderes ve iki bakanının idam edilerek şehit edilmesinde hiç söz etmek istemez.. Yani işine geldi mi, birilerinin siyasi kaos planları ve terörle rakiplerini ve milletimizi dize getirme oyunlarını hep görmemezlikten gelir.

Örneğin Türkiye’de son 19 yıldır milletimizin icraatlarını ve yaptığı başarılı hizmetlerinden dolayı desteklediği Ak Parti İktidarını devirmek için, ana muhalefet partisine göre, her yol mübahtır felsefesi hâkimdir… Bu ülkeyi 2002’ye kadar 80 yıl boyunca bir şekilde ABD, İngiltere, Batı ve İsrail’in sömürmüş olması hiç ama hiç CHP’nin umurunda değildir…

Evet, şu anda Türkiye’de ana muhalefet partisi başta olmak üzere ve bazı diğer siyasi partiler, 2023 seçimlerinin normal tarihinde yasal prosedüre göre normal şartlarda yapıldığı takdirde; seçimleri kazanamayacaklarını ve 2023 seçimlerini Ak Partinin kazanacağını çok iyi biliyorlar. İşte bunda dolayıdır ki, bazı muhalefet partileri; Türkiye’yi bölme pahasına terörle arasına bir türlü mesafe koymaya yanaşmayan ve PKK terör örgütüne terör örgütü demekten ısrarla kaçınan (HDP) ile kol kola girip her ne pahasına olursa olsun, seçimden önce Türkiye’de bir kaos planıyla bu iktidarı devirme senaryolarını devreye koymanın peşindedirler…

Fakat bir türlü hesap edemedikleri veya görmek istemedikleri bir gerçeği; milletimizin çok iyi bildiğini bir türlü görmek istemiyorlar ve ısrarla yanlış yapmaya devam ediyorlar. Evet, (40 yıldır asker, polis, korucu ve vatandaşlarımız) olmak üzere 50 bine yakın insanımızı şehit eden bu terör örgütü elebaşlarının zaman zaman yaptıkları açıklamalarında; bu bazı partilere her gün televizyonlarda taktik verdikleri ve bu bazı partileri desteklediklerinin açık açık mesajlarını veriyorlar... Evet, işte bütün bu gerçekler karşısında, yüce milletimizin bütün bunları bir bir hafızalarına kaydettiğini ve bazı siyasi partileri 2023’te sandığa gömüp tarihin tozlu raflarına kaldıracağını maalesef bir türlü görmek istemiyorlar…

Milletimiz daha yakın tarihte, Demokrat Partinin devamı olduğunu söyleyen ve yanlış yaptığı için Adalet Partisini, sandığa gömmedi mi? Merhum Turgut Özal’ın vefatından sonra yanlış yapan Anavatan Partisini sandığa gömmedi mi? Deniz Baykal’ın başında olduğu CHP’yi barajın altında bırakıp meclis dışına atmadı mı? Necmettin Erbakan’ın vefatından sonra yanlış hareket edip CHP ile kol kola giren Saadet Partisini % 1’in altına düşürmedi mi? Milletimizin milli iradesini yok sayıp milletimize rağmen; kendi siyasi çıkar ve menfaatleri uğruna milletimizin gözlerinin içine baka baka terörün gölgesinde siyaset yapmaya çalışan HDP’ile kola kola girip milletimizi ve bu vatan için canlarını veren milyonlarca (ŞEHİDİMİZİ) yok sayanlar; 2023’te tarih önünde seçim sandığında yok olacakları gün yakındır.. İşte onun içindir ki, (seçimlerden önce bazı kaos planlarını devreye sokup asıl gerçekleri milletimizin dikkatlerinden kaçırıp örtbas etmenin peşindedir ana muhalefet ve yanındaki bazı siyasi partiler…)

Selam ve saygılarımla…