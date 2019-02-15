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"2023'e kadar tüm atık suları arıtacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Bizim hedefimiz Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak. Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk"- "Biz imar planlarında artık yatay mimariye önem vereceğiz. Ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak, kentle, yeşille bütünleşmiş projeler geliştireceğiz"

15 Şubat 2019 Cuma 14:34
"2023'e kadar tüm atık suları arıtacağız"

VAN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bizim hedefimiz Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak. Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk." dedi.

Bakan Kurum, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ile Erciş ilçesini ziyaret etti.

Salihiye Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılan iş yeri ve ofisleri inceleyen Kurum, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Erciş'te yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak vatandaşların sorunlarını dinleyen Kurum, Vanyolu Caddesi'ndeki AK Parti seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

- "İmar planlarında yatay mimariye önem vereceğiz"

Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla kentleri ziyaret ettiklerini, tevazu içinde vatandaşların, kentlerin sorunlarıyla ilgili projeler geliştirdiklerini belirtti.

Dün Diyarbakır'da vatandaşlarla kucaklaştıklarını, sorunları yerinde görerek çözmeye gayret ettiklerini aktaran Kurum, bugün de Van'da, Erciş'te ziyaretlerde bulunacaklarını, vatandaşlarla bir araya geleceklerini vurguladı.

İlçe merkezinde dolaştıkları sırada bazı sorunları tespit ettiklerini ve bunların çözülmesi için çalışacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerin öncesinde bir manifesto açıkladı. 11 maddenin 8'i çevre ve şehircilikle alakalıydı. Hakkaniyet çerçevesinde illerin imar planları yapılacak ve bunlar illerin 50-100 yılını planlayacak. Bu plan çerçevesinde vatandaşların rıza gösterdiği işler yapılacak. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların gönlünün olmadığı işleri yapmayacağız. Kentin geleceğini planlamak amacıyla mekansal planlama yapıyoruz. Erciş'in buna ihtiyacı var. Başkanımız bize sorunları iletti. Bakanlık olarak yeni imar planlarını hazırlıyoruz. Biz imar planlarında artık yatay mimariye önem vereceğiz. Ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak, kentle, yeşille bütünleşmiş projeler geliştireceğiz."

Bakanlık olarak son zamanlarda akıllı, marka şehirlere yönelik projeler yaptıklarını, Erciş'in de birçok ilden büyük olduğunu anımsatan Kurum, ilçenin ihtiyacı olan üst ve altyapı anlamındaki tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kurum, 81 ilde en az bir Millet Bahçesi olmak kaydıyla, kişi başı yeşil alan miktarını artırmak için çalıştıklarını aktardı.

- "Atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk"

Van'ın atık suyunun yüzde 75'inin arıtılmadan göle akıtıldığını belirten Kurum, "Bizim hedefimiz Türkiye genelinde 2023'e gelene kadar tüm atık suları arıtmak. Tüm kentlerimizin atık su arıtma problemini çözmek için hedef koyduk. Bunlardan biri de Van, Erciş'tir. Kentlerin alt ve üst yapısı, kanalizasyon, arıtma su tesisleri ile ilgili ne eksik, ne ihtiyaç varsa gidermek için Bakanlık olarak var gücümüzle çalışacağız. 24 Haziran seçimlerinden sonra TOKİ'den konut alan vatandaşların ödemelerini kolay yapmalarını sağlamak amacıyla artışları yüzde 8,10,12'yi geçmeyecek düzenleme gerçekleştirdik. Enflasyon, faiz ne olursa olsun vatandaşları mağdur etmemek için Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artışları kısıtlı hale getirdik." diye konuştu.

31 Mart seçimleri için hep birlikte "memleket işi gönül işi" diyerek çalmadık kapı, dokunmadık gönül, fethetmedik kalp bırakmayacaklarını bildiren Kurum, Van ve tüm ilçelerinde seçimi kazanarak AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlayan, gönül belediyeciliği anlayışıyla devam eden süreçte hizmetleri tüm vatandaşlara götüreceklerini anlattı.

Bakan Kurum, açılışın ardından Vanyolu Camisi'nde cuma namazı kılarak ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:34
  1. - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Erciş
  3. van
  4. yerel seçim

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