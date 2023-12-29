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Konut Projeleri 2023 Yılı Markalı Konut Projelerinde Aidat Rekortmenleri Belli Oldu
Konut Projeleri

2023 Yılı Markalı Konut Projelerinde Aidat Rekortmenleri Belli Oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-29 12:28:00 -
2023 Yılı Markalı Konut Projelerinde Aidat Rekortmenleri Belli Oldu

Gayrimenkul sektörünün lider analitik veri sağlayıcısı REIDIN, 2023 yılı Markalı Konut Projeleri Aidat Raporunu yayınladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki markalı konut projelerinin aidat değerlerini inceleyen rapor, en yüksek ve en düşük aidat ortalamalarını açıkladı. Bu sonuçlar, konut alıcıları ve yatırımcılar için değerli bir kaynak oluşturuyor.

REIDIN'in 2023 Markalı Konut Projeleri Aidat Raporu, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki aidat rekortmenlerini belirleyerek, gayrimenkul sektörüne önemli bir bakış açısı sunuyor. Bu veriler, konut alıcıları ve yatırımcıların stratejik kararlarında yol gösterici olmayı hedefliyor. REIDIN Aidat Raporu Ankara, İstanbul ve İzmir'deki markalı proje yoğunluğu yüksek bölgeler baz alınarak hazırlanıor. Raporun detaylı incelemesi ve şehir bazlı analizleri, REIDIN'in resmi internet sitesinden erişilebilir durumda.

İstanbul'da Aidat Rekortmeni: Şişli

REIDIN'in 2023 Markalı Konut Projeleri Aidat Raporu'na göre, İstanbul'da markalı konut projeleri içinde en yüksek aidat ortalamasına sahip ilçe Şişli oldu. Metrekare başına düşen 53,58 TL/m2'lik aidat ortalamasıyla Şişli, konut sahiplerine yüksek standartlı yaşam sunuyor.

Ankara'da Çankaya, İzmir’de Konak En Yüksek Aidatlı İlçeler

Ankara'da markalı konut projelerindeki aidat rekortmeni ilçe ise Çankaya oldu. Metrekare başına düşen 13,80 TL/m2'lik aidat ortalamasıyla Çankaya, lüks ve konforu bir arada sunan projeleriyle dikkat çekiyor. İzmir'de ise markalı konut projelerinde en yüksek aidat ortalamasına sahip ilçe Konak oldu. Metrekare başına düşen 28,86 TL/m2'lik aidat ortalamasıyla Konak, şehrin kalbinde konforlu bir yaşam vaat ediyor.

“Şişli, Çankaya ve Konak gibi ilçelerin öne çıkması, yüksek standartlı yaşam arayışındaki kişiler için rehber niteliğinde."

Raporla ilgili değerlendirme yapan REIDIN Veri Araştırma Yöneticisi Burcu Köksal, REIDIN'in 2023 Markalı Konut Projeleri Aidat Raporu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu rapor, konut alıcıları ve yatırımcılar için paha biçilmez bir kaynak sunuyor. Markalı konut projelerindeki aidat değerleri, bölgesel ve sosyo-ekonomik trendleri takip etmek adına önemli bir gösterge. Şişli, Çankaya ve Konak gibi ilçelerin öne çıkması, yüksek standartlı yaşam arayışındaki kişiler için rehber niteliğinde."
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