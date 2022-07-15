Yıldırım, Milli Uzay Programı çerçevesinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Belirlenen 10 hedefin hepsinde adımları attıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: “Elbette bazı konular biraz zaman istiyor. Bu anlamda ay ve astronot programı gibi büyük hedefleri örnek verebiliriz. Her bir hedef için çalışmalara devam ediyoruz. Çalışmaların verimini de almaya başladık. Gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında uluslararası ilişkiler bazında da yaptığımız çalışmaların etkilerini görüyoruz.”

Yıldırım, Milli Uzay Programı’nı harfiyen uygulayacaklarını vurguladı.

Dönüm noktası

Türkiye’nin böylelikle farklı bir noktaya gideceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: “2023 yılı bizim için çok önemli bir yıl. Zira ay misyonu kapsamında aya ulaşma hedefliyoruz. Yine bir vatandaşımızın ilk defa uzaya giderek bilimsel araştırmalar yapmasını sağlamak istiyoruz. Bu iki hedefi de 2023 yılında gerçekleştireceğiz. Hızlı çalışmalarımız devam ediyor. Milli Uzay Programı’nda yer alan 10 hedefimiz devam ediyor. Bu programların içerisinde uzay havası, ekosistem geliştirmesi, gözlem kapasitesi, liman kurulması gibi çok sayıda plan var. Bunların hepsinde çalışmalar yürütülüyor. Bir yandan da TUA’nın gelişmesi devam ediyor. Biz neticede yeni bir kurumuz. Bir yapılanma içerisindeyiz. Tüm bunları göz önüne aldığımızda iyi bir noktadayız.”

“Uydularımız Türksat 5A ve Türksat 5B başarıyla uzaya gönderildi” hatırlatmasında bulunan Yıldırım, şöyle devam etti: “Yüzde 60 yerli Türksat 6A’yı da 2022’de fırlatmayı planlıyoruz. O, bizim için çok farklı bir mana ifade ediyor. Bir de İmece uydumuz var, o da yakın yörüngeye yerleşecek ve gözlem yapacak. Bunlar yerli katkıyla hazırlanan ürünler. 6A uydusunda çalışmalar devam ediyor. Son safhadayız. Tabii ki birçok testi var. Herhangi bir uyduyu veya aracı uzaya göndermeden çok sayıda test yapılması gerekiyor. Bu testler başarılı geçmeli. Aksi takdirde ilgili ünitelerin tekrar ele ele alınıp düzeltilir. Bütün bunların hepsinin yetişeceğini öngörüyoruz ve 2022’nin sonunu hedefliyoruz. Türksat 6A uydusu yerli katkıyla yapıldığı için bizim için ayrı bir önem taşıyor.”

Başka projeler de var

“Uzayda birinci ligde ABD, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkeleri bulunuyor. Bunlar uzayla ilgili çalışmaları tek başına yapıyor” diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Bizim gibi ülkeler ise belirli konularda gelişme sağlıyor. Bu birinci ligdeki ülkelere yetişmemiz için daha biraz zamana ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. Biz de çalışmalarımızı yapıyoruz, devletimizin desteği tam. En büyük eksiğimiz insan kaynağı, onu da geliştirmek için planlarımız ve programlarımız var. Türkiye’nin iş yapış tarzı çok hızlıdır. Gençlerimizin kapasiteleri hakikaten yüksektir. Bu aradaki farkı daha hızlı kapatabileceğimiz düşüncesindeyim. Savunma sanayiinde görüldüğü gibi uzayda da bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bizim 10 yıllık planımızda insanlı bir uçuş yok. Dünyada da insanlı uçuş yapabilen 3 ülke var. Ancak insansız uçuş planımız var. Ay programı kapsamında aya aracımızı göndereceğiz. Aya kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun dışında başka projelerimiz de var. Hem yakın dünya yörüngesinde hem de derin uzay misyonları olarak programlarımız var. İlki 2023 olmak üzere bunlara başlayacağız.”