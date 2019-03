ŞANLIURFA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biz istiyoruz ki 2023 Türkiyesinde ayrımcılık, ötekileştirme olmasın. Biz istiyoruz ki geleceğin Türkiyesinde kadına şiddet, çocuğa şiddet, aile içi huzursuzluklar olmasın. 82 milyon vatandaşımız, kadını erkeği, genci yaşlısı, işçisi, emeklisi ile hak ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmaya devam etsin." dedi.

Selçuk, 11 Nisan Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"nda yaptığı konuşmada, tüm kadınların ve annelerin gününü kutladı.

Kadınların millete kattığı değer, aile ve çalışma hayatına verdiği güçle, sadece bir gün değil, her gün saygıyı hak ettiğini belirten Selçuk, "Hamdolsun bizler kadına gereken değeri veren, saygı gösteren bir milletiz.Kadınlar, yüreğinde taşıdığı annelik duygusuyla bunu hak ediyor, çalışma azmi ve iradesiyle, vatan ve millet sevgisiyle bunu hak ediyor." dedi.

Selçuk, Şanlıurfa'da kadınların aynı ruhla 15 Temmuz'da sokakları, meydanları doldurarak milli iradeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını söyledi.

Kadınların ekonomideki ve siyasetteki varlığının kendilerine güç verdiğini vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Ben de kadın bir bakan olarak, sizlere aşkla hizmet eden bir kardeşiniz olarak bugün aranızdayım. Ecdadımızın bizlere vatan kıldığı bu topraklara birlikte sahip çıkmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bizler siyasetçi, bakan, milletvekili olarak, öğretmen, doktor, çiftçi, mühendis olarak Türkiye'yi ve Şanlıurfa'yı Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde imar etmeye devam ediyoruz.

Ülkemiz ve aziz milletimiz için daha çok çalışacağız. Kadının gücünü, hasletlerini, girişimci ruhunu nakış nakış bu topraklara işleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimize kastedenlerin oyunlarını Şanlıurfalı kadınlarımızın feraseti ve gücüyle bozmaya devam edeceğiz. Barışın, kardeşliğin şehri, Hazreti İbrahim'in emaneti Şanlıurfa’da, Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı ile tek millet olma şuurunu yaşatacağız. Sırtını terör örgütlerine yaslayanlara, onlarla siyasi ittifak kuranlara karşı Şanlıurfalı kadınlarımız 31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir ders verecektir."

- "Kadınlar başarılara imza atıyor"

Selçuk, kadınların aileye kattığı değer gibi çalışarak ve üreterek de ekonomiye katsı sağladığını vurguladı.



Uyguladıkları politikalarla sosyal hayatın her alanında kadınlara daha çok yer açacaklarını ve onları desteklemeye devam edeceklerine dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünlere kolay gelmedik. Geçmişte kadınlarımızın hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını hepimiz biliyoruz.Sırf inancı, fikri ya da görünüşünden ötürü eğitim hakkı elinden alınan, kamusal alandan tecrit edilen, aşağılanan, hakaretlere maruz kalan hanım kardeşlerimiz bu yolda çok bedel ödediler ama bugün hamdolsun, liderimiz, hükümetimiz kadınlarımızın yanında ve kadınlarımız hak ettiği değeri görmekteler.

Bugün kadınlarımız, çalışma hayatından siyasete, eğitimden sanata dek her alanda en büyük başarılara imza atıyorlar."



- "Kadınlarımızın her zaman yanında olacağız"

Selçuk, AK Parti iktidarlarının kadınların temel hak ve özgürlüklerinin teminatı olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimler, idari kademeler ve tüm karar alma mekanizmalarında kadınların var olduğuna işaret etti.

Kadınların bulunduğu yerde gelişim, kalkınma ve refahın olacağını, bu nedenle kadın istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklediklerinin altını çizen Selçuk, şunları dile getirdi:

"Dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer almak, en iyi on ekonomisinden biri olmak için kadının iş gücüne katılımını artırmamız gerekiyor.Bugün ülkemizde çalışıp kimseye minnet etmeden, muhtaç olmadan çocuklarına bakan kadınlarımız var. Çalışarak evini geçindirmek isteyen, evlatlarını okutup büyütmek isteyen kadınlarımız var. Biz bu kadınlarımızın her zaman yanında olacağız.Mutlu ve onurlu bir yaşam sürmeleri için gereken her türlü desteği vereceğiz.

Onları asla tek başlarına bırakmayacağız. Hak ve adalet anlayışıyla kadınların fırsat eşitliklerinden yararlanmalarını sağlamaya devam edeceğiz."

- "2023 Türkiyesinde ayrımcılık, ötekileştirme olmasın"

Kadınların girişimci ruhuna ve iş gücüne katılımına büyük önem verdiklerini ifade eden Selçuk, kadınların kazandıkları üstün vasıflarla her zaman güçlü olacaklarını söyledi.



Teşvik politikalarıyla daha fazla kadının iş sahibi olmasını sağladıklarını anlatan Selçuk, "Bu süreçte hem yasal altyapıyı güçlendirdik hem de teşvik programlarımızı hayata geçirdik. Kadının iş yaşamına uyumunu destekleyen uygulamaları hızla hayata geçirdik.Evde bakım desteği, doğum izninde yapılan düzenlemeler, kreş desteği, sigorta prim desteği, yarı zamanlı çalışma izni gibi birçok uygulama başlattık.Kadınlarımızı ekonomide, siyasette, sosyal ve kültürel alanlarda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kendisine 2023, 2053, 2071 gibi büyük hedefler belirleyen bir milletiz." diyen Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Büyük düşünüyor, büyük ideallerimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu hedeflerimize yürürken toplumun tüm kesimlerinin, her vatandaşımızın huzurunu, refahını düşünerek politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Biz istiyoruz ki 2023 Türkiyesinde ayrımcılık, ötekileştirme olmasın. Biz istiyoruz ki geleceğin Türkiyesinde kadına şiddet, çocuğa şiddet, aile içi huzursuzluklar olmasın. 82 milyon vatandaşımız, kadını erkeği, genci yaşlısı, işçisi, emeklisi ile hak ve fırsatlardan eşit bir şekilde yararlanmaya devam etsin.

Bu ideallerimize ulaşmak için kadınlarımızın desteği, aklı şart. Hayme Analarımız, Nene Hatunlarımız geçmişimizi nasıl inşa ettiyse bizler de geleceğin güçlü Türkiyesini gönül diliyle hep birlikte inşa edeceğiz."