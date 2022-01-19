'2023 seçimlerinde yeni bir Talas Savaşı yaşanır mı?'

Talas Savaşını bir hatırlayalım çok kısaca.

751 yılında Çinlilerle Müslümanlar arasında bugünkü Kırgızistanın Talas Irmağı kenarında beş gün süren bir savaş olmuştu.

Çin ordusu yüz bin kişiyle Müslümanların üzerine yürümüştü. Müslümanlar Ziyad b. Salih komutasında Çinlilere karşı savaşıyordu lakin güçlü Çin Ordusu karşısında kan kaybediyordu. Ziyad b. Salih Çinlileri kuzeye çekmiş ve soğuk iklime alışık olmayan, bir de çok uzaklardan beri gelip yorulan Çin ordusunu yenebileceğini düşündüğü halde istediği sonucu alamamıştı. Savaşın bir üçüncü unsuru da Karluk Türkleriydi. On bin kişilik Karluk Türkü, Çinlilerle Müslümanlara karşı para karşılığı anlaşmıştı. Savaş meydanın bir yanında, Çinlilerden haber bekliyorlardı. Çin ordusu galip gelirse Karluk Türkleri hak edişlerini alıp gideceklerdi.

FAKAT! Fakat,Türkler Çinlileri sevmiyordu. Çünkü Çinliler Türkleri kölelestirmek ve yok etmek istiyorlardı genel politikaları icabı. Bunu Türkler biliyordu ama Arapları da tanımıyorlar, İslamiyeti de bilmiyorlardı. Savaşın beşinci gecesi Müslüman komutan Ziyad b. Salih Karluk Türklerinin ileri gelenleri ile gece buluştu. Onlardan destek sözü aldı.

Ertesi gün önden ve arkadan kuşatılmış fakat içeride çok kalabalık olan Çin ordusu Türklerin sağ ve sol kanatlardan Müslümanlara saldırması talimatını verdi. Karluk Türkleri sağ ve sol kanatlardan Çinlilere saldırmaya başladı.

Böylece Çin ordusu elli bin ölü, kırk beş bin esir vererek büyük bir hezimete uğradı.

Türkler de bu sayede İslam ile tanıştı, Araplar bu sayede esirler vasıtasıyla matbaa ile tanıştı.

2023 seçimlerine giderken anketlerin dili durumu ortada gösteriyor

Aslını sorarsanız ben bunun Cumhur İttifakının lehine olduğuna inanıyorum ama diyelim ki tersi oldu; ne olur?

Burada yeni bir Talas benzeri bir yardımın geleceğine inanıyorum.

KİMDEN?

Bugün Ülkücü hareket iki siyasi partiye ayrılmış durumda... Bunlardan MHP’de kalanların kafalarının rahat olduğuna inanıyorum.

Hükümeti destekledikleri için.

Cumhur İttifakının becerisi ve başarısı sayılabilecek her devasa hizmetten elbette onlar da gururlanıyorlar.

Başarısız olunan hususlarda ise onlar ne kadar üzüntülü ise bizler de o kadar üzüntülüyüz. Ancak İYİ Partiye giden Ülkücü kesimin rahat olduklarını sanmıyorum. İki duvar arasındalar: HDP’ye yakın durma ihanetiyle yadırganma/yargılanma, hükümetin Türkiye’yi başarıdan başarıya ulaştıran/ götüren icraatlarını inkâr veya görmeme nankörlüğü ile itham edilme korkusu...

İYİ Partililer bu sıkıntının içinde.

Meral Akşener’in terörist vekil ile ilgili sorulan soruya cevap verirkenki tutarsız ve anlamsız cevaplarını umarım dinlediniz. 1994 Belediye seçimlerinde ikinci gün hâlâ Tayyip Erdoğan ile Melih Gökçek’in sonuçları açıklanmamıştı.

Refah Partisi Giresun teşkilatında oturuyoruz. Telefon da bana yakın. Ülkücü olduğunu çok iyi bildiğim kaç tane arkadaş partiyi aradı. İstanbul ve Ankara için seçim sonuçlarıyla ilgili Ankara’dan, genel merkezden birinci elden bilgi alıp almadığımızı sordu.

Keşke İstanbul’u ve Ankara’yı alsalardı, dediler.

Bugün o arkadaşlar nedense İYİ Partideler. Ve elbette vatan ve milletperverlikten vaz geçmediler. Bir siyasi yorum farklılığından MHP’de değiller.

Saadet Partililerin çoğu her seçimde şunu söylüyor zaten: “Biz bir seçimde olsun kendi partimize oy veremiyoruz ki!”

Yani Tayyip Erdoğan’a veriyoruz...

Doğrusu böyle olmalıdır.

İstanbul’un hali ortada...

Ülkücülerin ve Milli Görüşçülerin sinir uçları vatan, bayrak, millet, din ve diyanettir. Bunun için çarpar.

Bu ise bir asalettir, şahsiyettir.

Bu hassasiyetleri kaybolan için her değer bir maddeden ibarettir.