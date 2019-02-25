0553 313 94 23

2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek

SSB ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle öğretmenlere; büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, uçak bakım gibi alanlarda güncel teknolojiye uygun mesleki eğitim olanağı sağlanacak- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:- "Öğretmenlerimiz alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olurlarsa, sanayi ve teknoloji alanlarında ne kadar şirketlerle, hayatla iç içe olurlarsa edinecekleri bilgi ve deneyimi o kadar iyi şekilde öğrencilerine aktarma imkanına kavuşacaklar"

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:05
2023 öğretmene teknoloji eğitimi verilecek

ANKARA (AA) - Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla öğretmenlere büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, uçak bakımı gibi alanlarda güncel teknolojiye uygun mesleki eğitim verilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine, güncel teknolojiye uygun teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bakanlık temsilcilerinin yanı sıra ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ gibi savunma sanayisi firmalarının yetkilileri katıldı.

İsmail Demir, konuşmasında, savunma sanayisinin ülke için vazgeçilmez ve stratejik önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin sekrördeki ihtiyaçlarının 3'te ikisini yerli imkanlarla karşılar hale geldiğini söyledi.

"Küresel Güç Türkiye" vizyonunun bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini dile getiren Demir, bu vizyonun dünya standartlarında bir insan kaynağı gereksinimi doğurduğunu ifade etti.

İş birliği protokolünün ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Demir, öğretmenlere bu kapsamda büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık gibi alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere teorik ve mesleki eğitim verileceğini bildirdi.

Demir, proje kapsamında savunma sanayisindeki çeşitli ana yüklenicileri, şirketleri devreye sokacaklarını ve onlarla çok sıkı koordinasyon içinde olacaklarını söyledi.

Verilecek her türlü eğitimin ülkenin sanayi ekosisteminde çok fazla katma değer sağlama potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de yakın iş birliğinde olacaklarını kaydetti.

2023'e kadar 2023 öğretmenin eğitiminin gerçekleştirileceği bilgisini veren Demir, "Öğretmenlerimiz alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olurlarsa, sanayi ve teknoloji alanlarında ne kadar şirketlerle, hayatla iç içe olurlarsa edinecekleri bilgi ve deneyimi o kadar iyi şekilde öğrencilerine aktarma imkanına kavuşacaklar." dedi.

Daha sonra iş birliği kapsamında görev alacak savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri protokolü imzaladı.

- Protokolün kapsamı

İş birliği protokolü; büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, aviyonik sistemler, bilişim teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tasarım teknolojisi, uçak bakım, yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarını kapsıyor.

Söz konusu alanlarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, güncel teknolojiye uygun olarak, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere SSB tarafından teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilecek.

Protokol kapsamında, SSB tarafından mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi farkındalık faaliyetlerinin koordine edilmesine, alan öğretmenlerine düzenlenecek olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine de destek verilecek. Bu ana protokolden sonra Milli Eğitim Bakanlığının savunma sanayisi kuruluşlarıyla imzalayacağı alt protokollerin koordinasyonu yine SSB tarafından sağlanacak.

Öğretmenlerin eğitimiyle, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere ulaşılması, sözü edilen alanlarda uzmanların yetiştirilmesi ve savunma sanayisine dair farkındalığın artırılması amaçlanıyor. İş birliği sayesinde, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü açığının ve teknik eğitime yönelik mesleki faaliyetler alanındaki eksiğin giderilmesi planlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:05
  1. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. savunma sanayi başkanlığı
  4. Savunma Sanayisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazine'den altına dayalı kira sertifikası ihracı
    1. Hazine'den altına dayalı kira..
    2. 2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım..
    3. Lonca Girişimcilik Merkezi'nin..
    4. FETÖ sanığı çifte hapis cezası
    5. "İran ile ortak sanayi bölgesi inşa..
    6. GÜNCELLEME - Aksaray’da fabrika yangını
    7. Bayram Şenocak'tan küçük yazara..
    8. İl Seçim Kurulu'ndan Kocamaz kararı!
    9. BAİB inovasyon ödülü verecek
    10. Burhanettin Kocamaz aday olamadı
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Eğitim,..
    12. 2019 Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası
    13. Türkiye'nin altın potansiyeli 100..
    14. Genelkurmay çatı davası
    15. 72 yaşındaki gazeteci son yolculuğuna..
    16. Van’daki üreticilere 1,9 milyon TL su..
    17. Ümmet Akın, Çeştepe’de pazarcı esnafı..
    18. Eşekler karayolunda araçlarla yarıştı
    19. Herkes kaza yaptı sandı, sağlık..
    20. Her kar yağdığında bunu yapıyorlar!..
    21. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı..
    22. NASA'dan tedirgin eden açıklama: Yakın..
    23. Tok’tan hastalara moral
    24. Theresa May ve Conte, Mısır’da bilardo..
    25. 2023 öğretmene teknoloji eğitimi..
    26. DAKA, 12. Tahran Uluslararası Turizm..
    27. Alaşehir’in özel öğrencilerine sanat..
    28. Rus kültürü Speaking kafede
    29. İsviçreli Fc Alpnach takımı Bodrum’da
    30. Salihli Cumhur İttifakıyla değişmeye..
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler