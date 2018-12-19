İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm müdürler değişecekmiş ve sair dedikoduları boş verin. Gayemiz birlikte daha kaliteli bir eğitime yolculuk." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı'nda Selçuk, İstanbul'da görev yapan okul müdürleriyle bir araya geldi.

Etkinlikte öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, liderin strateji kurup yepyeni bir paradigma yaratıp çığır açtığını, yöneticinin ise yeni durumlara ilişkin taktik geliştirip kurumu yenilediğini anlattı.

İdarecinin ise operasyon düzeyinde gelen evrak, giden evrak takibi yaptığını belirterek, "Muhakkak kendimizi dönüştürmeniz lazım. Biz okul lideri olmak istiyoruz. İdareci kategorisindeyseniz, okulunuz sizden önce ve sizden sonra çok büyük bir değişiklik yaşamaz. Siz olmasaydınız o okulda başka biri yönetici olsa ne değişirdi? Ne kaybederdi o okul, çocuklar nasıl bir zarar görürdü, veliler nasıl bir sıkıntıya girerdi? Bunun yanıtını bulmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

"Siz oradaysanız, siz orada olduğunuz için yüksek bir beklenti oluşmalı." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Siz orada olduğunuz için 'evet bu iş olur' denilmeli. Heyecan yaratmalısınız. Dünyaya meydan okunan yerdir okul. Sizler yaptığınız işi sıradanlaştırırsanız yapamazsınız ama sıradanlaştırmayıp ben bu okulu çok özel kılacağım diye uğraşırsanız zaten potansiyeliniz var.Ankara’da bir okul var, müdürü değişti bu öğretmenlere bir kan geldi, can geldi 'nasıl oldu bu?' diyorum, 'müdür hiç oturmuyor ki' diyorlar. 'Sürekli koşturuyor, sürekli kendi çalışıyor. O çalışınca biz de utanıyoruz, biz de çalışıyoruz' diyorlar. Eğer bir müdür odasında günde yarım saatten fazla oturuyorsa zaten gitsin evde otursun. Sevgili arkadaşlar, muhakkak surette öğretmen odasının havasını soluyalım, öğretmenlerin kollarına girmek onlarla sohbet etmek, cenazesiyle ilgilenmek, düğününü, bayramını, çoluk çocuğunun hastalığını sormak, konu komşuyla ilgilenmek, mahalleyi dolaşmak bütün bunların hepsi yöneticilik liderliktir, diğeri ise idarecilik."

Eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Öğretmene hiçbir hizmet içi eğitim vermezsek, onların hoşuna giden, istek duydukları, mutlu oldukları, 'keşke ben de katılsam' dedikleri eğitimler düzenlemezsek, onları belgelendirmezsek, lisansüstüne yöneltmezsek, o zaman öğretmeni nasıl motive edeceğiz? Öğretmen motive olmalı, kendini yetiştirmeli, sürekli kendini geliştirmeli." diye konuştu.

"Peki kendimizi nasıl yetiştireceğiz? O imkanlar bizden, hizmet bizim işimiz. YÖK’le, üniversitelerle, özel sektörle, uluslararası kuruluşlarla sürekli görüşüyoruz, çok ciddi bir altyapı hazırladık." diyen Selçuk, çok yakında tüm bunları sırasıyla kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

- "Gayemiz birlikte daha kaliteli bir eğitime yolculuk"

"Kimse birini dışlayıp da öteki yapmasın lütfen, bunu yaptığınız anda çocuklara hıyanet edersiniz." diyen Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eğer bir yönetici başarısız olsun diye uğraşıyorsanız aslında çocuklar başarısız olsun diye uğraşıyorsunuzdur. Biz aynı gemideyiz. Hücre, doku, organ, vücut, biz aynı vücuduz, biz aynı hücreyiz, aynı dokuyuz, aynı organız. O yüzden başaracaksak birlikte başaracağız. Çünkü böyle bir değişim, sadece sizin hızınıza bağlı, sadece sizin niyetinize bağlı, sadece sizin yol arkadaşlığınıza bağlı. Eğer siz bu değişimi omuzlarsanız, sizler bu değişimde beraberce yürümemize izin verirseniz, o zaman biz bir şey yapabiliriz. Önümüzdeki süreçte değiştirmek değil, geliştirmek üzerine bir yaklaşım sergileyeceğiz. Yine sizlerle birlikte daha kaliteli işler yapmaya yöneleceğiz. Tüm müdürler değişecekmiş ve sair dedikoduları boş verin. Gayemiz birlikte daha kaliteli bir eğitime yolculuk."

Buluşmaya, 2019 Küresel Öğretmen Ödülü (Global Teacher Prizes) sıralamasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girmeyi başaran İzmir Anafartalar İlkokulu Samet Başkonuş da Selçuk’un özel davetiyle onur konuğu olarak katıldı.