İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gittiği bütün şehirlerde valilerden okullar arasındaki başarı farklılıklarının azalması için imkan farklılıklarını azaltmalarını istediğini belirterek, "Eğer biz Türkiye'de okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek okullarımız arasındaki başarı farklılıkları azalacaktır. Böylece sınav merkezli bir Türkiye'den de biraz kurtulmuş olacağız. Sınav merkezli Türkiye'den kurtulduğumuzda da eğitim sistemi mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine hizmet edecek." dedi.

Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı'nda konuşan Selçuk, Türkiye’de eğitim alanında geçmişte yapılan geçmişte güzel işler yapıldığını ifade ederek kalite ve nitelik için bu yapılanların üzerine gayret edeceklerini söyledi.

Türkiye'de eğitimle ilgili yapılması gereken şeyler üzerinde birçok eğitimcinin hemfikir olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu işin merkezinde yer alan ana düşünce şöyle özetlenebilir: Eğer biz Türkiye'de okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltabilirsek okullarımız arasındaki başarı farklılıkları azalacaktır. Böylece sınav merkezli bir Türkiye'den de biraz kurtulmuş olacağız. Sınav merkezli Türkiye'den kurtulduğumuzda da eğitim sistemi mahiyetine uygun bir insan yetiştirme düzenine hizmet edecek. İnsan kavramı eğitim sistemimizin tam da omurgasına yerleştirilmeli. Çünkü insan meselesi halledilmeden fiziki, teknik meselelerin halledilmesi çok mümkün değil. Biz dünyanın gitmek istediği yere gitmek istiyor muyuz? Ben istemiyorum. Çünkü, insanı endüstrinin ihtiyaçlarıyla sınırlayan ve eğitimi endüstrinin ihtiyaçlarıyla ilgili becerilerle sınırlı gören eğitim bakışıyla insanlığın geleceğini kurtaramayız. Dünyadaki eğitim seviyesi yükseldikçe silahlanma artıyor, obezite artıyor, açlık artıyor, çevre kirliliği artıyor. Bir şeylerin yanlış gittiğini çok net görebiliyoruz. Biz sadece maddede mükemmel olarak insanın hizasını koruyamayız. Çocuğun hizasını hiç koruyamayız. Çocuğun hizası bozulursa insanlığın hizası bozulur. Bu sebeple bizim çocuğun tabiatına, yaratılışına, şahsi özelliklerine muhakkak surette riayet etmek ve onun gereğini yapma konusunda duyarlı olmamız gerekiyor."

Selçuk, eğitim vizyonunda ısrarla vurgulamak istedikleri şeylerden birisinin de eğitimin amacı konusunda bir sadeleştirme yapıp, buna uygun organizasyon kurmak olduğunu dile getirdi.

Bu organizasyonu kurduktan sonra da süreç tasarımına geçileceğini bildiren Selçuk, sonrasında ise fonksiyonları icra etmek istediklerini kaydetti.

Bütün yapmak istedikleri şeyin sistemli, evrensel ve milli boyutuyla dengeli şekilde götürmek olduğunu vurgulayan Selçuk, "Eğer evrensel ve milli olanı birlikte düşünmezsek o zaman bizim çocuklarımızın ayağı pergel metaforunda olduğu gibi dolaşmakta güçlük çekecektir. Bütün bu süreçte valilerimizden şunu istiyorum; Okullarımızdaki imkan farklılıklarını azaltmak çok ama çok önemli. Eğer biz imkan farklılıklarını azaltabilirsek, o zaman velilerin talepleri konusundaki harita değişecek. İki okul arasında fark olmazsa belli okullara rağbet azalmış olacak. Bu azaldığında da eğitim gerçek işini yapacak. Arızi kurumlara da pek ihtiyacımız kalmayacak." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise Türkiye'nin bugün pek çok meseleyi aştığını ifade ederek, küresel iddiaları, büyük hedef ve idealleri bulunduğunu söyledi.

Küresel iddiaları sebebiyle buna uygun bir eğitim sistemi kurmakla mükellef olduklarını ifade eden Yerlikaya, asıl kafa yorulması gereken meselenin eğitim ve geleceği tasarlamak olduğunu kaydetti.

Dünyanın hızla değiştiğini ve öğrencileri yeni dünyaya hazırlamak gerektiğini anlatan Yerlikaya, şunları aktardı:

"Bir fütürist, 'Çocuklarınıza ya kodlamayı ya da hızlı silah çekmeyi öğretin diyor. Silahla işimiz yok. Başka bir şey söylüyoruz. 19. asırda yaşanan değişim dalgasına toplum hazır olmadığı için hala adaptasyon sürecini sağlamış değiliz. Yeni çağ bütün değer yargılarımızı tartışılabilir hale getiriyor. Yapay zeka ve algoritmalar insana ekonomik değer biçiyor. İnsanın madde olarak kaç kuruş değeri var. İnsanı insan yapan ruhudur. Göklerle bağını koparan insan hangi menzile, hangi mertebeye vasıl olabilir ki? Baş döndürücü bir çağ hızla üstümüze geliyor. Bize çarpacak. Hazırlıksız yakalanırsak darmadağın oluruz. İletişime, iş birliğine açık, yaratıcı düşünce kabiliyetine sahip nesiller yetiştirmeliyiz."

Öte yandan, Bakan Selçuk'un öğleden sonra katılacağı bildirilen Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki 2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantısı ise ertelendi.