İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, toplumların eğitim kurumları vasıtasıyla çok yönlü olarak dönüşümü gerçekleştirdiğini belirterek, Bu süreçte ülkenin ekonomisi, sanayisi, toplumsal hayatı başta olmak üzere birçok dinamiğinde dönüşümünün beklentisidir aslında eğitim kurumunun yapacakları. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonu, 2053 ve 2071 vizyonları aslında eğitimle birlikte gerçekleştirilecektir. Eğitim kurumu da kendisinden beklenen liderlik sürecini de yerine getirecektir." dedi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "2023 Eğitim Vizyonu İstanbul Çalıştayı", Sabancı Öğretmenevi'nde yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde eğitimde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili faaliyetlerin uygulamasındaki farklılıkların tespit edilmesi, risklerin, ihtiyaçların ve önerilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Vizyon Belgesi'nde yer alan 20 konunun içerdiği hedefleri kapsıyor.

Temel eğitimden erken çocukluk dönemi eğitimine, orta öğretimden mesleki teknik eğitime, özel eğitimden insan kaynakları eğitimine kadar birçok alanı içeren çalıştayda, Vizyon Belgesi'nde yer alan başlıklar, kendi içinde birbirine yakınlığına dikkat edilerek, her biri hedef kitlesi ve çalışma ortamları birbirinden farklı olan 3 küme ve 9 grupta ele alındı.

Yazıcı, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, toplumların eğitim kurumları vasıtasıyla çok yönlü olarak dönüşümü gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu süreçte ülkenin ekonomisi, sanayisi, toplumsal hayatı başta olmak üzere birçok dinamiğinde dönüşümünün beklentisidir aslında eğitim kurumunun yapacakları. Bu bağlamda ülkemizin 2023 vizyonu, 2053 ve 2071 vizyonları aslında eğitimle birlikte gerçekleştirilecektir. Eğitim kurumu da kendisinden beklenen liderlik sürecini de yerine getirecektir. Çünkü eğitim kendi içinde paradoks da taşır. Hem kendi kültürünü, geleneğini gelecek kuşaklara aktarır, aynı zamanda değişimi de başlatır. Değişimin kodlarını da topluma yansıtır."

Yazıcı, bütün ilçelerde gerçekleştirilen ilçe vizyon çalıştaylarının sonuçlarını ele alıp, bakanlığına ve kurumlara katkı sağlayacak bir yol haritası ortaya koymak için gayret edeceklerini ifade etti.

- "Öğretmen, öğrencilere rol model olacak kişi"

Akademisyenler, öğretmenler, eğitim yöneticileri, müfettişler, veliler ve öğrencilerin katıldığı çalıştay öncesi, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin panel düzenlendi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dokunarak, pratik yaparak, uygulamalı öğrenmenin önemli olduğu, yetenek ve becerilerin ön plana çıktığı bir çağda yaşandığına değinerek, "Böyle bir ortamda öğrencileri askeri bir düzenle eğitme gibi alışkanlığın muhakkak sorgulanması gerekiyor. Bu tip öğrenmede öğrenci dikkatini veremiyor, odaklanamıyor. Beyin temelli öğrenmede 'Öğrencinin merak ve hayret duygusunu nasıl uyandırırız?'a bakmak ve bunu uyandırabilmek için de merak ve hayret duygusunu ihtimal iklimi içinde tutmak gerekiyor. Bir öğretmen sürprizlerle merak ve hayret duygusunu harekete geçirerek bir yöntem geliştirebilirse, bununla ilgili bir model oluşturabilirse, öğrenciler Nobel kazanma, yeni keşif yapma, yeni bir şeyler yapma heyecanı kazanıyor." diye konuştu.

Öğretmenin liderliğinin önemine dikkati çeken Tarhan, "Öğretmenler buna inanmazsa, istediğimiz kadar vizyon toplantısı yapalım, sonuç alınmaz. Öğretmenin liderliği önemli. Öğretmen sınıfta öğrencilere psikolojik üstünlük, duygusal liderlik sağlayarak onları bu konuda yönetebilirse yetenekler ortaya çıkıyor. Fiziki gelişmeler alttan yukarıya doğru olur genelde ama kalite, vizyon gelişmeleri daha çok yukarıdan aşağı doğru olur. Lider öğretmendir ve öğrencilere rol model olacak kişidir." dedi.

Tarhan, İngiltere'de yapılan "yalnızlık çalışması"na göre 16-24 yaş grubunda dijital bağımlılık nedeniyle sosyal ve psikolojik izolasyon olduğunu aktarırken, gençleri geleceğe hazırlarken onlara insani değerleri de öğretmek gerektiğini vurguladı.

Okulda şiddetin ve öğrencilerin okula silah götürmesinin artması konusunda ABD Savunma Fonu'nun "ABD Gençliğinin Bir Günü" başlıklı raporuna işaret eden Tarhan, Harvard ve Yale üniversitelerinde sözünde durma, yalan söylememe, bağışlayıcılık, minnettarlık ve paylaşımcılık gibi insani değerlerin dersin yoğun talep gördüğünü anlattı.

- "Pek çok ülkeye örnek teşkil edebilir"

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da 2023 Eğitim Vizyonu'nun çok kapsayıcı olduğunu belirterek, "Eğitime konu olan, eğitimin muhatabı olan insanın çok küçük yaşlarından ölene kadar eğitimini öngören bir vizyonla karşı karşıyayız. Yaşam boyu eğitim felsefesi zannediyorum buna işaret ediyor." dedi.

Marmara Üniversitesinin ortaya konulan vizyonu takdirle karşıladığını ifade eden Özvar, "Gerek bu eğitimi yürütecek gerekse bu eğitimden istifade edecek insanların metinde sözü edildiği şekilde insanı önceleyen, merkeze alan bir varlık anlayışına sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Bu gerçekten önemli. Eğitimde yokluğunu hissettiğim şeylerin başında bir felsefi hedef, bir gaye geliyordu. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu eğitim vizyonuyla sadece kendisine değil, çevresindeki pek çok ülkeye, coğrafyaya da örnek teşkil edebileceğine inanıyorum." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Türkiye'de yüksek öğretimde 7 milyon 600 bin, üniversite öncesi 18 milyon öğrenci olduğunu kaydederek, "Yüksek öğretim yaşı olarak bizde 20-34 yaş arası düşünülür. 34 yaş altında 40 milyon üzerinde nüfusumuz var. Bu, karşı karşıya olduğumuz yükün ne kadar ağır olduğunu anlatıyor. Sorumluluk hepimizin üzerinde. Hem hedefleri hem uygulanması bakımından bunun planlanması lazım, kendi haline bırakılacak bir iş değil." dedi.