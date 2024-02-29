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Ekonomi 2023 büyüme rakamları belli oldu
Ekonomi

2023 büyüme rakamları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-29 10:20:00 - 2024-02-29 10:29:58
2023 büyüme rakamları belli oldu

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. Geçen yılın son çeyreğinde ise büyüme yüzde 4 olarak gerçekleşti. GSYH, cari fiyatlarla 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak açıklandı. Faaliyetler incelendiğinde finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 9, inşaatta yüzde 7,8 ve hizmetlerde yüzde 6,4 artış yaşandı. 2023'te kişi başına GSYH değeri 307 bin 952 lira olarak hesaplandı. Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyümeyi başardı. Geçen yıla ilişkin büyüme rakamlarında revizyon yapıldı. Ekonomistlerin öngörülerinin üzerinde gerçekleşen büyüme, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sürdürdüğünü gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'e ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2023'te bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 9, inşaat yüzde 7,8, hizmetler yüzde 6,4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 ve sanayi yüzde 0,8 arttı. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 geriledi.

Kişi başına GSYH değeri, 2023'te cari fiyatlarla 307 bin 952 lira (13 bin 110 dolar) olarak hesaplandı.
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Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu.

Öte yandan TÜİK, geçen yıla ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2023 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,4 düzeyinde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2014 yılından bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar/dönemler

Birinci çeyrek

ikinci çeyrek

Üçüncü çeyrek

Dördüncü çeyrek

Yıllık

2014

8,6

2,8

3,4

5,5

4,9

2015

3,5

7,2

5,7

7,6

6,0

2016

4,9

5,0

-0,7

4,4

3,3

2017

5,3

5,3

11,8

7,3

7,5

2018

7,5

5,9

2,5

-2,6

3,1

2019

-2,5

-1,6

1,0

5,9

0,9

2020

4,3

-10,4

6,4

6,3

1,9

2021

7,5

22,3

8,0

9,7

11,4

2022

7,8

7,6

4,1

3,3

5,5

2023

4,0

3,9

6,1

4,0

4,5

 

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